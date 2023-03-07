Библиотеке в Улан-Удэ присвоили имя поэта Намжила Нимбуева

Распоряжением администрации Улан-Удэ библиотеке-филиалу №13 Централизованной библиотечной системы города присвоено имя бурятского поэта, переводчика Намжила Нимбуева.«Почему именно №13 и почему Нимбуев? Намжил Ширабович Нимбуев — бурятский поэт и переводчик, автор пьес, рассказов, повестей и статей. В этом году ему исполнилось бы 75 лет. Сочинять стихи он начал уже с детских лет и успел много за свои 23 года. Прожил жизнь короткую, но огромную по глубине духовного опыта. Выражая своё индивидуальное мироощущение, Намжил Нимбуев сумел воплотить в своём творчестве сознание современной ему эпохи во всей её противоречивости. Таким же юным и дерзким по духу, ярким и неординарным в работе является и наш филиал №13. Молодые сотрудники сумели отыскать своё уникальное место среди библиотек города. Это яркая коллаборация творчества, книги и креативной молодёжи Улан-Удэ. Необычный мастер-класс, интересный подкаст, уникальные гости и даже косплей-студия — это всё тринадцатый филиал. И теперь они встретились: яркий поэт и яркая библиотека продолжат свой путь уже вместе, дополняя и раскрывая творческие грани друг друга», - объяснили в мэрии города.Филиал №13 стал пятой именной библиотекой в сети муниципальных библиотек города наряду с Центральной городской библиотекой имени Исая Калашникова, библиотекой имени Цырен-Базар Бадмаева, детской библиотекой имени Аркадия Гайдара и библиотекой имени Николая Дамдинова.Фото: «Номер один»