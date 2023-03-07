Общество 07.03.2023 в 11:09

В Улан-Удэ «заправки» для электромобилей могут появиться возле жилых домов

Распоряжение рассмотреть этот вопрос дал мэр города
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ «заправки» для электромобилей могут появиться возле жилых домов
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков поручил рассмотреть варианты обустройства в новых жилых кварталах зарядных станций для электромобилей.

По данным ГИБДД, на 1 января 2023 года в Бурятии зарегистрировано 290 электромобилей, большая часть из них передвигается в столице республики. За 2 года количество электромобилей выросло в 3 раза.
 
«Бережное отношение к природе - это и развитие электротранспорта! Для владельцев «электричек» в Бурятии отменен транспортный налог, в Улан-Удэ работают 4 электрозарядных станции возле торговых центров и на автозаправках. Для комфорта наших горожан было бы удобно наличие подобных станций возле многоквартирных домов. Когда наш город будет окончательно включен в федеральный проект «Чистый воздух», я думаю, что электромобилей станет еще больше», - прокомментировал свое распоряжение мэр города.

Фото: с личной страницы Игоря Шутенкова в Телеграм
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