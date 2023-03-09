В Бурятии инспекторы Бурприроднадзора помогли ондатре зайти в реку

В нашем регионе подходит к концу зимний маршрутный учёт. Государственные инспекторы Бурприроднадзора подсчитали копытных, пушных животных и птиц Бурятии. Специалисты прошли более 24 тысячи километров по 2400 маршрутам в районах.



Во время учёта в районе дельты реки Селенга Кабанского района госинспекторы Бурприроднадзора Иван Баженов и Денис Крылов увидели быстрого зверька.







«Ондатра не могла найти вход в реку из-за льда, зверя могли заклевать вороны, которые уже готовились напасть. В итоге госинспекторы помогли зверьку зайти в реку. Жизнь животного спасена. А что может быть лучше таких новостей?»

- делятся в ведомстве.



По данным госмониторинга в Бурятии насчитывается 83 тысячи особей ондатры. Подсчёт животных продлится до 1 апреля.