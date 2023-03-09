Общество 09.03.2023 в 16:58

В Чите из взорвавшегося дома спасены 11 человек, включая двух детей

Между 4 и 5 этажом были услышаны человеческие голоса, спасательная операция продолжается
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Текст: Номер один
В Чите из взорвавшегося дома спасены 11 человек, включая двух детей
Сотрудники МЧС России и других оперативных служб продолжают ликвидировать последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме в посёлке Антипиха города Читы. На настоящий момент спасено одиннадцать человек, в том числе двое детей, сообщили в региональном главке МЧС.

После объявления минутной тишины под перекрытиями между 4-м и 5-м этажом были услышаны человеческие голоса. Производятся работы по расчистке территории с помощью специальной техники и разбору завалов для спасения людей. Спасённые ранее пострадавшие переданы врачам скорой медицинской помощи для транспортировки в лечебные учреждения Читы.

Напомним, сегодня 08.50 (мск) в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступила информация о взрыве бытового газа в квартире с последующим частичным обрушением конструкций здания по адресу п. Антипиха, ул. Боровая, 6. В результате взрыва бытового газа в подъезде № 1 произошло обрушение межэтажных перекрытий между 4-м и 5-м этажами, а также между 5-м этажом и крышей.

На месте работают сотрудники ГУ МЧС России по Забайкальскому краю, скорая медицинская помощь, полиция, поисково-спасательная служба и служба газа.
Всего для ликвидации последствий задействовано 182 человека и 36 единиц техники. От МЧС России 48 человек и 12 единиц техники.

Обстановка уточняется.

Фото: 75.mchs.gov.ru
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