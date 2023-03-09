В Улан-Удэ подросток порезал молодого мужчину

В Улан-Удэ 1 марта утром в Больницу скорой медицинской помощи из общежития в микрорайоне Восточный госпитализирован 24-летний молодой человек с проникающими колото-резаными ранениями живота. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением оружия), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.В совершении преступления подозревается 15-летний подросток, с которым у потерпевшего произошла случайная ссора в коридоре общежития. В ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах совершенного нападения.По данным следствия, подозреваемый проживает в неполной семье в пригородном районе вместе с отцом. Незадолго до происшествия он приехал в гости к матери в Улан-Удэ в общежитие, где остался на несколько дней. Утром 1 марта, проходя по коридору, он случайно столкнулся плечом с соседом, из-за чего между ними произошла ссора, в ходе которой подросток взял в комнате кухонный нож и нанес им противнику удары в живот, после чего убежал и скрывался у родственников. Потерпевшего сразу госпитализировали и оказали необходимую врачебную помощь. Спустя несколько дней подросток вернулся домой. Отец сразу отвел его в полицию.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: buryatia.sledcom.ru