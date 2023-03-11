Из Иркутска запущено прямое воздушное сообщение с Китаем

Из Иркутска впервые после пандемии запущены прямые рейсы в китайский Харбин. Рейсы осуществляет авиакомпания «ИрАэро» один раз в неделю. Из Иркутска самолёт вылетает в 22:00 по понедельникам и прилетает в Харбин в 00:40 во вторник. Обратный вылет осуществляется в тот же день, сообщила пресс-служба авиакомпании.В Бурятии воздушное сообщение с Китаем пока отсутствует. Как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, «сегодня с Китаем у нас осуществляется только грузовое сообщение».Что касается пассажирских рейсов, то аэропорт «ведёт переговоры с рядом российских авиакомпаний по возобновлению полётов в Китай».Фото: «Номер один»