Общество 11.03.2023 в 09:12

Из Иркутска запущено прямое воздушное сообщение с Китаем

В Бурятии прямых рейсов по перспективному направлению пока нет
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Текст: Дмитрий Родионов
Из Иркутска запущено прямое воздушное сообщение с Китаем
Из Иркутска впервые после пандемии запущены прямые рейсы в китайский Харбин. Рейсы осуществляет авиакомпания «ИрАэро» один раз в неделю. Из Иркутска самолёт вылетает в 22:00 по понедельникам и прилетает в Харбин в 00:40 во вторник. Обратный вылет осуществляется в тот же день, сообщила пресс-служба авиакомпании.

В Бурятии воздушное сообщение с Китаем пока отсутствует. Как сообщил гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, «сегодня с Китаем у нас осуществляется только грузовое сообщение».

Что касается пассажирских рейсов, то аэропорт «ведёт переговоры с рядом российских авиакомпаний по возобновлению полётов в Китай».

Фото: «Номер один»
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