Имущество, приобретенное в браке

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, полежит ли разделу квартира, приобретенная в браке, если супруга не работала?»

Максим Леонидович Т.

Правила раздела имущества при разводе закреплены в третьем разделе семейного кодекса. Там сказано, что по умолчанию все имущество, что приобретено супругами в браке, общее и делится поровну - независимо от того, на чье имя оно записано. К совместно нажитому имуществу относятся вещи, недвижимость, а также доходы, полученные в результате трудовой, предпринимательской, интеллектуальной и иной деятельности.

Есть несколько важных моментов, которые необходимо знать в случае раздела имущества при разводе:

- супруг, который не работал, тоже имеет право на общее имущество. Даже если он не указан в платежных документах.

- если новостройка оплачена до брака средствами одного из супругов, она не считается общим имуществом, даже если право собственности зарегистрировано после свадьбы;

- если квартира приобретена в ипотеку до брака, а выплата производится в браке, она не войдет в состав общего имущества. Второй супруг вправе взыскать половину платежей, но не может претендовать на долю в квартире.

- не подлежит разделу имущество, которое досталось одному из супругов по наследству или в дар;

Изменить режим совместной собственности можно с помощью брачного договора. Он может вступить в силу в браке или после развода.

Нотариальное согласие супруга на продажу общего имущества требуется только для сделок, которые совершаются через нотариуса или подлежат госрегистрации: например, с недвижимостью или уставным капиталом.