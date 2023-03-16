Общество 16.03.2023 в 09:00

Госпитализация в больницу без направления врача

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Текст: Номер один
Госпитализация в больницу без направления врача
Номер один

Вопрос: «Подскажите, пожалуйста, примут ли в стационар, если нет направления?»

Вера Георгиевна П.

Любой гражданин, если ему стало плохо, имеет право обратиться в приемное отделение стационара. Для этого нужно сформулировать жалобы и симптомы, указывающие на резкое ухудшение состояния здоровья. Предоставить паспорт (полис теперь носить с собой не обязательно).

Какую помощь окажут в приемном отделении?

Приемные отделения стационаров имеют возможность провести диагностику пациента, и это оплачивается тарифами ОМС. Если после исследований будет установлено, что человек нуждается в госпитализации, ее обязаны осуществить.

В случае отказа нужно жаловаться в Росздравнадзор. Если назревает конфликтная ситуация, целесообразно записать и заснять на камеру мобильного разговор с медиками. При этом нужно предупредить их, что вы намерены это сделать.

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