Общество 11.03.2023 в 19:36

В Бурятии пока не удалось выяснить происхождение «кровавой» воды

Местные власти зовут на помощь Бурприроднадзор и Роспотребнадзор
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пока не удалось выяснить происхождение «кровавой» воды
Местным властям пока не удалось выяснить происхождение «кровавых» потоков на улице Ленина в селе Мухоршибирь, о которых сельчане сообщили в минувшую пятницу.

Как рассказали в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7», сегодня власти села осмотрели дворы заброшенных домов №144 и №142 – именно из-под забора между этими дворами начала вытекать окрашенная жидкость, которую некоторые местные жители даже приняли за кровь. Однако понять, откуда именно она бежит, не удалось. «Рядом с забором небольшая свалка из досок, разобрать которую не вышло, все замёрзло», - сообщают в чате.


Более того, выяснилось, что кровавая вода появляется не только в районе этих дворов, но и в других местах.

«Администрацией поселения были замечены новые цветные пятна воды в канаве на отдалении от домов №142 и №144, будто её выдавливает на поверхность из почвы. Яркость пятен цветной воды неравномерна, у свежих пятен она выше. Определить с полной уверенностью, откуда цветная вода, не удалось», - констатирует «Мухоршибирь-инфо.24/7».


Как сообщили в чате, местные власти приняли решения обратиться в Бурприроднадзор и Роспотребнадзор с просьбой провести обследование участка, взять пробы цветной воды и выявить, что в ней содержится.


Также возле домов №142 и №144 сделают небольшую насыпь, чтобы остановить поток воды из двора и проследить, исчезнет ли после этого цветная вода в канаве. Если это случится, то источник «кровавой» воды все же находится во дворе дома №144 возле забора под свалкой, и ее разберут, когда потеплеет. Если нет - значит, окрашенная вода выходит на поверхность земли и в других местах. Тогда власти продолжат поиск причины ее появления.


Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
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мухоршибирский район

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