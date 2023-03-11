В Бурятии пока не удалось выяснить происхождение «кровавой» воды

Как рассказали в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7», сегодня власти села осмотрели дворы заброшенных домов №144 и №142 – именно из-под забора между этими дворами начала вытекать окрашенная жидкость, которую некоторые местные жители даже приняли за кровь. Однако понять, откуда именно она бежит, не удалось. «Рядом с забором небольшая свалка из досок, разобрать которую не вышло, все замёрзло», - сообщают в чате.





«Администрацией поселения были замечены новые цветные пятна воды в канаве на отдалении от домов №142 и №144, будто её выдавливает на поверхность из почвы. Яркость пятен цветной воды неравномерна, у свежих пятен она выше. Определить с полной уверенностью, откуда цветная вода, не удалось», - констатирует «Мухоршибирь-инфо.24/7».





Как сообщили в чате, местные власти приняли решения обратиться в Бурприроднадзор и Роспотребнадзор с просьбой провести обследование участка, взять пробы цветной воды и выявить, что в ней содержится.





Также возле домов №142 и №144 сделают небольшую насыпь, чтобы остановить поток воды из двора и проследить, исчезнет ли после этого цветная вода в канаве. Если это случится, то источник «кровавой» воды все же находится во дворе дома №144 возле забора под свалкой, и ее разберут, когда потеплеет. Если нет - значит, окрашенная вода выходит на поверхность земли и в других местах. Тогда власти продолжат поиск причины ее появления.



