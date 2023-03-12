Общество 12.03.2023 в 11:35

Нагрузка от туристов на три ООПТ на Байкале в 2022 году выросла на 40%

В их числе Забайкальский и Тункинский национальные парки в Бурятии
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Текст: Номер один
Нагрузка от туристов на три ООПТ на Байкале в 2022 году выросла на 40%
Антропогенная нагрузка на три самые посещаемые туристами особо охраняемые природные территории (ООПТ) на Байкале выросла на 40% в 2022 году по сравнению с 2021 годом. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на заседании правительственной комиссии по вопросам охраны Байкала, сообщаетТАСС.

«Всего рядом с Байкалом 14 федеральных ООПТ и три из них подвергаются высокой антропогенной нагрузке. Это три наиболее посещаемые туристами особо охраняемые природные территории. <…> Если сравнивать 2022 год с 2021 годом, нагрузка от туристов выросла на 40%. И это будет продолжаться. То есть, востребованность данной территории у туристов высокая, поэтому нужно готовиться к такой высокой антропогенной нагрузке», - сказала вице-премьер.

Самые популярные места отдыха на Байкале находятся на территории Прибайкальского, Забайкальского, Тункинского национальных парков.

Байкал входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым глубоким озером в мире и крупнейшим резервуаром пресной воды (до 20% мировых запасов). Это популярное туристическое направление в России. Туризм на Байкале является круглогодичным, ежегодно турпоток на берега озера растет. В Бурятии Байкал каждый год посещают более 1 млн человек, в Иркутской области турпоток - около 2 млн. По прогнозам специалистов, в ближайшее время общий по двум регионам турпоток достигнет 5 млн человек в год.

Фото: «Номер один»
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