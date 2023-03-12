Общество 12.03.2023 в 11:52
Фильм режиссера Ж.Сэнгэдоржа получил главный приз Азиатского кинофестиваля
Полнометражная картина «Продавщица» в конце апреля выйдет в прокат в японских кинотеатрах
Текст: Номер один
Фильм монгольского режиссера Ж.Сэнгэдоржа «Продавщица» завоевал главную награду на кинофестивале азиатского кино, который ежегодно с 1995 года проходит во французском городе Везуль. Картина завоевала главный приз «Золотой велосипед», сообщает МОНЦАМЭ.
В этом году на кинофестивале за звание лучшего боролись 85 фильмов из 31 страны, включая Монголию, Азербайджан, Сингапур, Вьетнам и Киргизию. Ежегодно фестиваль посещают около 30 000 зрителей, которые в рамках фестивальной программы могут посмотреть более 90 фильмов.
Также стало известно, что полнометражная картина Ж.Сэнгэдоржа официально выйдет в прокат в японских кинотеатрах 28 апреля.
Фото: montsame.mn
В этом году на кинофестивале за звание лучшего боролись 85 фильмов из 31 страны, включая Монголию, Азербайджан, Сингапур, Вьетнам и Киргизию. Ежегодно фестиваль посещают около 30 000 зрителей, которые в рамках фестивальной программы могут посмотреть более 90 фильмов.
Также стало известно, что полнометражная картина Ж.Сэнгэдоржа официально выйдет в прокат в японских кинотеатрах 28 апреля.
Фото: montsame.mn