БГУ вошел в тройку локального рейтинга вузов ДФО

Лидеры обновленных локальных рейтингов вузов по федеральным округам, сменились в шести из них, сообщила пресс-служба рейтингового агентства RAEX.Первую позицию по Дальневосточному федеральному округу занял Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток), на второе место вышел Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск), на третьем месте Бурятский государственный университет (Улан-Удэ).Локальный рейтинг вузов Дальневосточного федерального округа также насчитывает 22 образовательные организации. Всего локальные рейтинги вузов, составленные отдельно для каждого федерального округа России, вошли 304 образовательные организации из 79 регионов страны. Локальные рейтинги - самое масштабное исследование по количеству оцененных российских университетов. Проект входит в семейство рейтингов «Три миссии университета», формируемых Ассоциацией составителей рейтингов и рейтинговым агентством RAEX при поддержке Российского Союза ректоров и информационном содействии Минобрнауки России.«По итогам локальных рейтингов 2023 года сразу в шести федеральных округах сменились лидеры. Впрочем, изменения в топе не означают снижения конкурентоспособности победителей прошлого рейтинга: прежние лидеры списков по Дальневосточному, Приволжскому, Сибирскому, Уральскому и Южному федеральным округам были исключены из шорт-листа участников, так как они сумели войти в рейтинги более высокого уровня. Согласно правилам, в локальных рейтингах не рассматриваются вузы, вошедшие в Московский международный рейтинг «Три миссии университета» или в рейтинг лучших российских вузов RAEX-100», - говорится в сообщении агентства.Локальные рейтинги разработаны для оценки широкого спектра региональных и узкоспециализированных вузов. Используемые при составлении списков методика и система показателей позволяют объективно оценивать вузы, качество работы которых во многом определяет тренды и темпы развития субъектов федерации, а также включать в списки сильные специализированные вузы.На локальном уровне бессмысленно рассматривать такие параметры глобальных рейтингов, как доля иностранных студентов, программы двух дипломов, победы на высокоуровневых международных студенческих олимпиадах, онлайн-курсы на зарубежных платформах, престижные научные премии из списка IREG. С другой стороны, для внутрироссийского рейтинга вузов применимы показатели, измеряющие, например, уровень подготовки зачисленных абитуриентов, востребованность программ постдипломного образования и эффективность аспирантуры, региональную значимость вуза.В 2022 году методика оценки была актуализирована. «Изменения затронули сразу десять критериев, то есть сейчас мы публикуем действительно новые рейтинги. Важно, что нам удалось оперативно отреагировать на смену повестки - в короткие сроки методика была адаптирована к новым реалиям», - приводит пресс-служба слова генерального директора Ассоциации составителей рейтингов Дмитрия Гришанкова. Опубликованные рейтинги в меньшей степени зависят от международных факторов по сравнению с пилотной версией. Новая редакция критериев в большей степени отражает взаимосвязь конкретного вуза и региона его расположения.Фото: bsu.ru