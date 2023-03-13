Общество 13.03.2023 в 10:08
В Улан-Удэ саперы Росгвардии выезжали на… скрипку
Бесхозные сумочка и футляр не представляли опасности; хозяйку ищут
Текст: Номер один
В столице Бурятии накануне вечером поступила информация о том, что в операционном зале отделения почты на ул. Терешковой лежат бесхозные сумочка и футляр, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории и эвакуацию граждан.
Сотрудники группы разминирования ОМОН в ходе осмотра дамской сумочки и футляра от музыкального инструмента обнаружили скрипку и личные вещи. Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшего поиска собственника.
Фото: Росгвардия
Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место для оперативного реагирования и организовали оцепление прилегающей территории и эвакуацию граждан.
Сотрудники группы разминирования ОМОН в ходе осмотра дамской сумочки и футляра от музыкального инструмента обнаружили скрипку и личные вещи. Находку передали сотрудникам полиции для дальнейшего поиска собственника.
Фото: Росгвардия