Общество 14.03.2023 в 13:37

В Улан-Удэ непрерывно подсыпают дороги и тротуары

Только за ночь коммунальщики подсыпали почти сто опасных участков
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ непрерывно подсыпают дороги и тротуары
В столице Бурятии всю ночь подсыпали дороги и пешеходные зоны. В общей сложности за ночь коммунальщики подсыпали почти сто опасных участков дорог. Как сообщили в мэрии города, это проезжие части улиц Чертенкова, Гагарина, Пищевой, Тулаева, Чкалова, пр. Победы, а также развязка на пересечении улиц Ербанова – Борсоева - пр. 50-летия Октября - Революции 1905 года и др. Тротуары были подсыпаны на улицах Чертенкова, Хоца Намсараева, Гагарина и других.

Особое внимание водители пескоразбрасывающих машин уделяют остановочным карманам, перекресткам, крутым спускам и подъемам, а также пешеходным переходам.

Также ночью трактора-щетки подмели дороги на улицах Дорожной, Иволгинской, Смолина, Кольцова, Мокрова, Боевой, Н. Петрова, Ботанической, Блинова, пр. 50-летия Октября и др. Днём техника очищала тротуары на улицах Борсоева, Ключевской, Гагарина, пр. Строителей, пр. 50-летия Октября.

«Уважаемые автомобилисты! Спецтехника Комбината по благоустройству продолжает непрерывную работу по подсыпке и уборке городских улиц. Просим вас с пониманием отнестись к работе водителей и пропускать пескоразбрасывающие машины при подсыпке дорог», - призывают городские власти.

Сообщить о необходимости подсыпки и уборки улиц горожане могут по телефонам круглосуточной диспетчерской службы комбината: 379-646, 380-838.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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