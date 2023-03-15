Общество 15.03.2023 в 12:51

В районе Бурятии прекратили вывозить мусор

Причина - полигон переполнен
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии прекратили вывозить мусор

В Тункинском районе Бурятии прекратили вывоз мусора. Об этом сообщают в локальной группе «Тунка-инфо 24/7». Причина проста – вывозить его теперь некуда.

«Переполнен полигон. Ожидаются работы -по гуртованию мусора»,

 - отмечают в сообществе.
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Фото: скриншот из видео о тункинской свалке от движения «Будущее Земли зависит от тебя»
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