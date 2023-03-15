В районе Бурятии прекратили вывозить мусор

В Тункинском районе Бурятии прекратили вывоз мусора. Об этом сообщают в локальной группе «Тунка-инфо 24/7». Причина проста – вывозить его теперь некуда.

«Переполнен полигон. Ожидаются работы -по гуртованию мусора»,

- отмечают в сообществе.

