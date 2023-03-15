Общество 15.03.2023 в 12:51
В районе Бурятии прекратили вывозить мусор
Причина - полигон переполнен
Текст: Евгения Гармаева
В Тункинском районе Бурятии прекратили вывоз мусора. Об этом сообщают в локальной группе «Тунка-инфо 24/7». Причина проста – вывозить его теперь некуда.
«Переполнен полигон. Ожидаются работы -по гуртованию мусора»,
- отмечают в сообществе.
Как сообщал «Номер один», ранее директора нацпарка оштрафовали из-за «свалки-путешественницы». Природоохранная прокуратура подтвердила нарушения по уборке скандальной свалки в Тункинском районе
В Бурятии директора нацпарка оштрафовали из-за «свалки-путешественницы»
29.12.2022 в 11:28
Фото: скриншот из видео о тункинской свалке от движения «Будущее Земли зависит от тебя»