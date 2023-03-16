В Бурятии скоро начнут охоту на бурых медведей

С 24 марта в Бурятии стартует весенняя охота и начнется прием заявлений на выдачу разрешений для участия в ней. Как сообщают в Бурприроднадзоре, сроки охоты на бурого медведя - с 10 апреля по 10 июня 2023 года. На селезней уток (с использованием живых подсадных (манных) уток) - с 10 апреля по 10 мая 2023 года.

«Обращаем внимание, что лимиты на добычу охотничьих ресурсов и норму их изъятия ограничены. С лимитами добычи и нормами изъятия можно ознакомиться на сайте Бурприроднадзора»,

- отмечают в ведомстве.



Вся информация по охотничьему сезону 2022-2023 - сроки подачи заявлений, график приема граждан, нормы изъятия охотничьих ресурсов, карта-схема охотничьих угодий - находится по ссылке.







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