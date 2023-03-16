Общество 16.03.2023 в 15:08

В Улан-Удэ с 17 марта перекроют еще одну улицу

Закрытый участок улицы Левченко будут объезжать через Борсоева
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ с 17 марта перекроют еще одну улицу
В Улан-Удэ в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 с 17 марта будет перекрыта улица Левченко, сообщили в мэрии. Объезд будет осуществляться по улице Борсоева через переезд.

Участок по улице Левченко будет закрыт ориентировочно до 30 октября.

Напомним, с 17 марта в Улан-Удэ также будет закрыто движение по участку улицы Трубачеева. С 20 февраля в городе из-за строительных работ уже было ограничено движение по улицам Гагарина, Коллективная, Воронежская, Батожабая и участку дороги по улице Радикальцева (от улицы Воронежской до улицы Керамической).


Фото: «Номер один»
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