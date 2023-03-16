В Улан-Удэ с 17 марта перекроют еще одну улицу

Напомним, с 17 марта в Улан-Удэ также будет закрыто движение по участку улицы Трубачеева . С 20 февраля в городе из-за строительных работ уже было ограничено движение по улицам Гагарина, Коллективная, Воронежская, Батожабая и участку дороги по улице Радикальцева (от улицы Воронежской до улицы Керамической).





В Улан-Удэ в связи с реконструкцией тепломагистрали №3 с 17 марта будет перекрыта улица Левченко, сообщили в мэрии. Объезд будет осуществляться по улице Борсоева через переезд.Участок по улице Левченко будет закрыт ориентировочно до 30 октября.Фото: «Номер один»