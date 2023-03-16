Житель Бурятии взыскал со знакомого компенсацию за клевету

Житель республики, член одного из пригородных ДНТ стал жертвой клеветы со стороны председателя ДНТ. Мужчину из-за клеветы часто вызывали для дачи объяснений в прокуратуру и администрацию. Вскоре ему это надоело и он решил обратиться в суд.

Конфликт между председателем и членом ДНТ разгорелся в вайбер-чате, где состоят члены ДНТ. Председатель обвинил мужчину в незаконном занятии земельного участка под магазин, хотя к магазину он никакого отношения не имел.

Председатель регулярно обращался в прокуратуру района, в администрацию, злоупотребляя своим правом. Для рассмотрения данных сообщений по существу истцу постоянно звонят и вызывают в прокуратуру и администрацию.

Помимо этого, председатель обвинял члена ДНТ в воровстве.

«Утверждения председателя приводят к укоренению крайне негативного мнения об истце среди дачников», - заявил в суде оклеветанный мужчина.

В суде истец просил признать сведения, распространенные ответчиком в общем чате порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, обязать ответчика разместить в чате опровержение и взыскать компенсацию морального вреда в сумме 150 000 рублей.

В суде мужчина, ставший жертвой клеветы, добавил, что по необоснованным обращениям ответчика в разные государственные структуры, истец вынужден давать объяснения, дачники стали задавать ему вопросы, называют его вором. Истец претерпевает нравственные страдания, причиненные ответчиком, появились повышенная нервозность и головные боли, расстройства сна. В добровольном порядке ответчик разместить опровержение в общем чате отказывается.

Суд пришел к выводу, что информация в чате содержит в себе утверждения о фактах, не соответствующих действительности, является порочащей честь и достоинство, поскольку содержит утверждение о совершении истцом нечестных, противоправных поступков.

Помимо прочего, указанные голосовые сообщения ответчика в адрес истца о его деятельности, личности, формируют у членов ДНТ негативное мнение об истце.

Тарбагатайский районный суд решил взыскать с председателя ДНТ в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, а также обязал председателя разместить в вайбер-чате опровержение ранее озвученной информации относительно истца.





Фото: "Номер один"