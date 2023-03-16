Общество 16.03.2023 в 15:51

В Бурятии на рынке бытовых услуг лидируют салоны парикмахерских и косметических услуг

В прошлом году население республики получило бытовых услуг на сумму более 9 млрд рублей
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Текст: Номер один
В Бурятии на рынке бытовых услуг лидируют салоны парикмахерских и косметических услуг
«В уездном городе N было так много парикмахерских заведений и бюро похоронных процессий, что казалось, жители города рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть. А на самом деле в уездном городе N люди рождались, брились и умирали довольно редко». Так описывали провинциальные нравы классики без малого 100 лет назад,  они почти правы даже сегодня.

Наибольшим спросом в сфере бытовых услуг у населения Бурятии в прошлом году пользовались услуги по ремонту и строительству жилья и других построек (32 % в общем объеме бытовых услуг), по  техобслуживанию и ремонту транспортных средств (25,7 %),  ритуальные услуги (14,4 %) и парикмахерские и косметические услуги  (12,8 %), сообщает Бурятстат.

В республике  на начало 2022 года действовало 3 448 объектов бытового обслуживания населения и 238 приемных пункта, принимающих заказы от населения на оказание услуг, из них 458 объектов бытового обслуживания и 93 приемных пункта находились в сельской местности.

Все это пользуется спросом. По итогам прошлого года населению республики я было оказано бытовых услуг на сумму более 9,3 млрд рублей, что на 0,5 % (в сопоставимых ценах) больше, чем за 2021 год.

Удельный вес бытовых услуг населения в потребительских расходах домашнего хозяйства за  2022 год составил 5,1  %  (в 2021 г. – 5,0 %). На одного жителя республики в 2022 году приходилось  бытовых услуг на сумму 9 567,4  рубля, что на 15,8 % больше по сравнению с 2021 годом.

Правда, цены кусаются. Индекс потребительских цен по бытовым услугам за 2022 год составил 112,97 %. Наибольшее увеличение индекса потребительских цен в бытовых услугах наблюдалось по химчистке и услугам прачечных (на 25,5 %), услугам фотоателье (на 22,9 %), ремонту жилищ (на 14,6 %), ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств(на 18,5 %),  ремонту и пошиву одежды (на 18,8 %). И, конечно, по ритуальным услугам (на 11 %). Как говорится: «Нимфа», туды ее в качель, разве товар дает?».

Ну, а выкладки статведомства посвящены Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Его мы празднуем в наступающее воскресенье 19 марта уже 43-й раз. Поздравляем работников сферы жилищно-коммунального хозяйства и служб по предоставлению бытовых услуг: домов быта, ателье, мастерских, салонов и др.!

Фото: unsplash.com


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