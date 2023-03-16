Общество 16.03.2023 в 17:46

С июня изменится дата перечисления выплаты из средств материнского капитала

Ежемесячную выплату из средств маткапитала можно оформить на каждого малыша в возрасте до трех лет
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Текст: Номер один
С июня изменится дата перечисления выплаты из средств материнского капитала
Перечисление ежемесячной выплаты из средств  маткапитала на ребенка до трех лет будет производиться  в единый день -  5-го числа за предыдущий месяц. Первая выплата по новому графику состоится в июне, сообщили в республиканском отделении Соцфонда РФ по Бурятии.

До наступления изменений выплаты будут перечислены по старым датам:
— 24 марта  2023 года за март;
— 25 апреля 2023 года за апрель.
Выплата за май поступит в 5 июня 2023 года,  за июнь- 5 июля, и так далее.

Изменение графика произойдет автоматически, получателям обращаться в СФР не требуется.

Напомним, что право на ежемесячные средства из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов. При расчете дохода учитываются зарплаты, выплаты по больничным листам, субсидии, стипендии, пенсии и социальные выплаты. Сумма ежемесячной выплаты в  Бурятии составляет 16 006 рублей.
  
До 2023 года оформить выплату  можно было только на второго ребенка. С введением единого пособия, с 1 января 2023 года, ежемесячную выплату из средств маткапитала можно оформить на каждого малыша в возрасте до трех лет, вне очередности рождения. Подать заявление можно на портале Госуслуг.

Перечисление других видов детских выплат  по линии СФР производится в единый выплатной день - месяцем позже 3-го числа. Это такие выплаты как:

- Единое пособие  (детям до 17 лет и будущим мамам);
- Пособие по уходу до 1,5 лет неработающим гражданам;
- Пособие до 3 лет на 3 ребенка.

Обращаем внимание, что первая выплата по этим пособиям производится через пять рабочих дней со дня подачи заявления, а далее – по графику (например: первая выплата была произведена в марте, далее выплата за апрель будет произведена по графику месяцем позже 3-го числа , то есть 3 мая, за май – 3 июня итд.).

За консультацией   можно обратиться  в Центр дистанционного обслуживания ОСФР по Бурятии по тел. 8 800 100 00 01      

Фото: pixabay.com
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