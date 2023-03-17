Транспортные полицейские за сутки задержали 10 человек, находившихся в розыске

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте за сутки задержали 10 лиц, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске, сообщили в пресс-службе управления.Стражи правопорядка пользовались системами мониторинга на железнодорожных вокзалах и в аэропортах городов Иркутск, Улан-Удэ, Тайшет, Черемхово, Усть-Илимск в ходе ОПМ «Розыск».Среди задержанных – двое иностранцев и восемь россиян. Установлено, что четверо злоумышленников совершили преступления, предусмотренные статьей 158 УК РФ (Кража), трое – продолжительное время не выплачивают алименты на содержание детей. Один гражданин обвиняется в покушении на мелкое взяточничество. Также задержан мужчина, объявленный в розыск за управление транспортным средством в состоянии опьянения, уже подверженный административному наказанию за аналогичное преступление. Еще один фигурант совершил имущественное преступление, выразившееся в присвоении чужого имущества, вверенного виновному лицу.Злоумышленники переданы в органы, объявившие их в розыск, для проведения следственных действий и исполнения наказания по приговорам судов.Фото: «Номер один»