Общество 17.03.2023 в 10:13

Транспортные полицейские за сутки задержали 10 человек, находившихся в розыске

Среди них двое иностранцев и восемь россиян: это воры, алиментщики и любители пьяной езды
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Текст: Номер один
Транспортные полицейские за сутки задержали 10 человек, находившихся в розыске
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» сотрудники Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте за сутки задержали  10 лиц, находившихся в федеральном и межгосударственном розыске, сообщили в пресс-службе управления.

Стражи правопорядка пользовались системами мониторинга на железнодорожных вокзалах и в аэропортах городов Иркутск, Улан-Удэ, Тайшет, Черемхово, Усть-Илимск в ходе ОПМ «Розыск».

Среди задержанных – двое иностранцев и восемь россиян. Установлено, что четверо злоумышленников совершили преступления, предусмотренные статьей 158 УК РФ (Кража), трое – продолжительное время не выплачивают алименты на содержание детей. Один гражданин обвиняется в покушении на мелкое взяточничество. Также задержан мужчина, объявленный в розыск за управление транспортным средством в состоянии опьянения, уже подверженный административному наказанию за аналогичное преступление. Еще один фигурант совершил имущественное преступление, выразившееся в присвоении чужого имущества, вверенного виновному лицу.

Злоумышленники переданы  в органы, объявившие их в розыск, для проведения следственных действий и исполнения наказания по приговорам судов.  

Фото: «Номер один»
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розыск задержание ЛУВДТ

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