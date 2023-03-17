Общество 17.03.2023 в 12:01
Центральный банк Монголии сохранил ключевую ставку на уровне 13%
Уровень инфляции замедляется, экономика растет, но регулятор учитывает риски
Текст: Номер один
Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Монголии (Монголбанка) принял решение оставить ключевую ставку неизменной на уровне 13 процентов. Президент Центробанка Монголии Б.Лхагвасурэн объяснил решение регулятора, сообщает МОНЦАМЭ.
Как отметил Б. Лхагвасурен, принимая во внимание текущие условия экономики, банковского и финансового рынков Монголии, а также внешнюю и внутреннюю ситуацию, процентная ставка остается неизменной. Коридор процентных ставок будет установлен на 1 процентный пункт ниже учетной ставки. Из обязательных резервных обязательств банков определенные банковские обязательства со сроком погашения не менее 360 дней и более, которые недавно были профинансированы на международных рынках в форме облигаций или займов, будут исключены.
«Сегодня ситуация меняется, поскольку уровень инфляции замедляется, а экономика растет на 4,2 процента, что выше, чем ожидалось. С начала года политика, проводимая в условиях пандемии, ослабла, и с открытием границ активизируется экспорт и восстанавливается внешняя торговля. Однако из-за перспектив мировой экономики и неопределенной геополитической ситуации риски могут возникнуть и все еще существуют», - сказал президент Центробанка.
По мере ужесточения денежно-кредитной политики кредитование снижается, но выдача кредитов не прерывалась. В прошлом году из 31 трлн тугриков по кредитам было погашено 29 трлн тугриков, а остаток непогашенных кредитов составил 2 трлн тугриков, сказал президент Центробанка Монголии, отвечая на вопросы журналистов.
Напомним, что Комитет по денежно-кредитной политике на своем заседании в декабре прошлого года принял решение повысить процентную ставку на одну единицу до 13 процентов. Решение было принято большинством голосов после учета экономических, банковских и финансовых рыночных условий, инфляции, состояния внешней и внутренней среды, а также рисков. В частности, в среднесрочной перспективе процентная ставка была повышена с целью стабилизации инфляционных ожиданий и увеличения доходности тугрика.
Фото: montsame.mn
Как отметил Б. Лхагвасурен, принимая во внимание текущие условия экономики, банковского и финансового рынков Монголии, а также внешнюю и внутреннюю ситуацию, процентная ставка остается неизменной. Коридор процентных ставок будет установлен на 1 процентный пункт ниже учетной ставки. Из обязательных резервных обязательств банков определенные банковские обязательства со сроком погашения не менее 360 дней и более, которые недавно были профинансированы на международных рынках в форме облигаций или займов, будут исключены.
«Сегодня ситуация меняется, поскольку уровень инфляции замедляется, а экономика растет на 4,2 процента, что выше, чем ожидалось. С начала года политика, проводимая в условиях пандемии, ослабла, и с открытием границ активизируется экспорт и восстанавливается внешняя торговля. Однако из-за перспектив мировой экономики и неопределенной геополитической ситуации риски могут возникнуть и все еще существуют», - сказал президент Центробанка.
По мере ужесточения денежно-кредитной политики кредитование снижается, но выдача кредитов не прерывалась. В прошлом году из 31 трлн тугриков по кредитам было погашено 29 трлн тугриков, а остаток непогашенных кредитов составил 2 трлн тугриков, сказал президент Центробанка Монголии, отвечая на вопросы журналистов.
Напомним, что Комитет по денежно-кредитной политике на своем заседании в декабре прошлого года принял решение повысить процентную ставку на одну единицу до 13 процентов. Решение было принято большинством голосов после учета экономических, банковских и финансовых рыночных условий, инфляции, состояния внешней и внутренней среды, а также рисков. В частности, в среднесрочной перспективе процентная ставка была повышена с целью стабилизации инфляционных ожиданий и увеличения доходности тугрика.
Фото: montsame.mn
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