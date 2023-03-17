Общество 17.03.2023 в 14:55

В Бурятии за год пенсии назначены 11 гражданам ДНР и ЛНР

Республиканское отделение Соцфонда помогло оформить российскую пенсию жительнице ЛНР со спецстажем
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В Бурятии за год пенсии назначены 11 гражданам ДНР и ЛНР
Отделение Социального фонда Бурятии помогло оформить российскую пенсию женщине, прибывшей  в конце прошлого года в Улан-Удэ из города Северодонецка Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе отделения.

По месту жительства женщина уже получала  пенсию. Право на страховую пенсию по старости у нее возникло после оформления гражданства Российской Федерации в октябре прошлого года.

С заявлением о назначении страховой пенсии с учетом спецстажа по работе на химическом производстве  женщина обратилась в Отделение СФР по Республике Бурятия  в ноябре 2022 года. Однако на приеме в клиентской службе  пенсионерка смогла предоставить только  незаверенные выписки из выплатного дела, которые не могли рассматриваться  в качестве подтверждающих документов о стаже и заработке, необходимых для назначения страховой пенсии по старости.

Отделение направило запросы  выплатного дела в органы пенсионного обеспечения Луганской народной республики. Как только  выплатное дело пенсионерки поступило  в региональное отделение СФР, страховая пенсия с учетом льготного стажа  работы в химической отрасли была назначена.  

Из материалов выплатного дела следовало, что выплата пенсии органами пенсионного обеспечения ЛНР  женщине производилась по декабрь 2022 года. В соответствии с поступившими сведениями российская пенсия назначена теперь уже жительнице Улан-Удэ с января текущего года.

Следует отметить, что размер назначенной по российскому законодательству пенсии выше размера пенсии, который выплачивался пенсионерке по предыдущему месту жительства.  

Первая выплата  пенсии на счет получателя  будет произведена уже  в начале следующей недели. После формирования выплатных документов пенсию перечислят за три месяца с начала  года.    

С марта 2022 года Отделением СФР по Бурятии  назначение  пенсий в соответствии с  российским законодательством  произведено 11 гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР. В настоящее время на рассмотрении находятся два заявления о назначении пенсии.  

Фото: egov-buryatia.ru
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