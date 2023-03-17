В Бурятии за год пенсии назначены 11 гражданам ДНР и ЛНР

Отделение Социального фонда Бурятии помогло оформить российскую пенсию женщине, прибывшей в конце прошлого года в Улан-Удэ из города Северодонецка Луганской народной республики, сообщили в пресс-службе отделения.По месту жительства женщина уже получала пенсию. Право на страховую пенсию по старости у нее возникло после оформления гражданства Российской Федерации в октябре прошлого года.С заявлением о назначении страховой пенсии с учетом спецстажа по работе на химическом производстве женщина обратилась в Отделение СФР по Республике Бурятия в ноябре 2022 года. Однако на приеме в клиентской службе пенсионерка смогла предоставить только незаверенные выписки из выплатного дела, которые не могли рассматриваться в качестве подтверждающих документов о стаже и заработке, необходимых для назначения страховой пенсии по старости.Отделение направило запросы выплатного дела в органы пенсионного обеспечения Луганской народной республики. Как только выплатное дело пенсионерки поступило в региональное отделение СФР, страховая пенсия с учетом льготного стажа работы в химической отрасли была назначена.Из материалов выплатного дела следовало, что выплата пенсии органами пенсионного обеспечения ЛНР женщине производилась по декабрь 2022 года. В соответствии с поступившими сведениями российская пенсия назначена теперь уже жительнице Улан-Удэ с января текущего года.Следует отметить, что размер назначенной по российскому законодательству пенсии выше размера пенсии, который выплачивался пенсионерке по предыдущему месту жительства.Первая выплата пенсии на счет получателя будет произведена уже в начале следующей недели. После формирования выплатных документов пенсию перечислят за три месяца с начала года.С марта 2022 года Отделением СФР по Бурятии назначение пенсий в соответствии с российским законодательством произведено 11 гражданам, прибывшим из ДНР и ЛНР. В настоящее время на рассмотрении находятся два заявления о назначении пенсии.Фото: egov-buryatia.ru