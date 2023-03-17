Пенсионер из Улан-Удэ пожертвовал личный автомобиль на нужды СВО

Улан-удэнец Александр Толстоухов решил подарить свой личный автомобиль землякам, которые сейчас находятся на СВО. Причем такой термин как «пожертвовал» ему не по душе.- Да не пожертвовал я, а от души просто передал, - смеется 63-летний горожанин.Такое решение водителю со стажем пришло спонтанно.- Это мой личный автомобиль, я на нем работал на маршруте. А сейчас уже на пенсии, а машина не востребована. Мы с сыном посоветовались и решили отдать его ребятам на СВО. Отдали пятой танковой бригаде, в медсанбат, она там очень нужна для перевозки раненых.Представитель танковой бригады на днях забрал автомобиль со словами благодарности. Сейчас Александра Алексеевича держат в курсе передвижения машины, пообещав отчитаться по прибытии к месту назначения. Конечный пункт путешествия подарка улан-удэнца – Донбасс.Мастера СТО «Левый берег» помогли с проведением техосмотра автомобиля, чтобы он исправно прослужил на Донбассе как можно дольше.- Наш старинный друг и клиент пожертвовал такой дар в помощь нашим ребятам, которые сейчас в нелегком положении. А мы работники СТО помогли поставить ее на ноги, сделали техническое обслуживание – ТО-1, ТО-2, подготовив к дальней дороге, - говорят работники СТО. – Своих не бросаем!