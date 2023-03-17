Общество 17.03.2023 в 17:04

Пенсионер из Улан-Удэ пожертвовал личный автомобиль на нужды СВО

Сотрудники СТО «Левый берег» провели бесплатное техническое обслуживание «Газели»
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Пенсионер из Улан-Удэ пожертвовал личный автомобиль на нужды СВО
Улан-удэнец Александр Толстоухов решил подарить свой личный автомобиль землякам, которые сейчас находятся на СВО. Причем такой термин как «пожертвовал» ему не по душе. 

- Да не пожертвовал я, а от души просто передал, - смеется 63-летний горожанин. 

Такое решение водителю со стажем пришло спонтанно. 

- Это мой личный автомобиль, я на нем работал на маршруте. А сейчас уже на пенсии, а машина не востребована. Мы с сыном посоветовались и решили отдать его ребятам на СВО. Отдали пятой танковой бригаде, в медсанбат, она там очень нужна для перевозки раненых. 

Представитель танковой бригады на днях забрал автомобиль со словами благодарности.  Сейчас Александра Алексеевича держат в курсе передвижения машины, пообещав отчитаться по прибытии к месту назначения. Конечный пункт путешествия подарка улан-удэнца – Донбасс. 

Мастера СТО «Левый берег» помогли с проведением техосмотра автомобиля, чтобы он исправно прослужил на Донбассе как можно дольше. 

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- Наш старинный друг и клиент пожертвовал такой дар в помощь нашим ребятам, которые сейчас в нелегком положении. А мы работники СТО помогли поставить ее на ноги, сделали техническое обслуживание – ТО-1, ТО-2, подготовив к дальней дороге, - говорят работники СТО. – Своих не бросаем! 


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