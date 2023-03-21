Командировка в выходной день
Вопрос «Оплачивается ли командировочные за выходной день?»
Ярослав Геннадьевич С.
Командировка - это поездка сотрудника по поручению руководителя в указанное место и на определённый срок. Сюда не относится работа разъездного характера, например, водителей или курьеров.
Иногда рабочие поездки приходятся на выходные и праздники. Выполнял ли сотрудник в эти дни свои должностные обязанности или нет - вот от чего зависит, будут ли ему платить. Если сотрудник не работал в свой выходной, то за этот день он получает только суточные. Они положены за каждый день командировки, в том числе за время, потраченное на дорогу и вынужденные остановки.
Если сотрудник работал, то день оплачивается в двойном и более размере. В одинарном - при условии, что человеку дадут дополнительный неоплачиваемый выходной. Повышенная оплата полагается лишь за фактически отработанные часы.
Если сотрудник работает не в выходные и праздники, он получит:
- средний заработок, который рассчитывается по формуле: количество рабочих дней командировки × средняя дневная оплата;
- суточные на дополнительные расходы - например, на обед в кафе.