Общество 21.03.2023 в 09:00

Командировка в выходной день

Оплачиватеся ли она?
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Текст: Номер один
Командировка в выходной день

Вопрос «Оплачивается ли командировочные за выходной день?»

Ярослав Геннадьевич С.

Командировка - это поездка сотрудника по поручению руководителя в указанное место и на определённый срок. Сюда не относится работа разъездного характера, например, водителей или курьеров.

Иногда рабочие поездки приходятся на выходные и праздники. Выполнял ли сотрудник в эти дни свои должностные обязанности или нет - вот от чего зависит, будут ли ему платить. Если сотрудник не работал в свой выходной, то за этот день он получает только суточные. Они положены за каждый день командировки, в том числе за время, потраченное на дорогу и вынужденные остановки.

Если сотрудник работал, то день оплачивается в двойном и более размере. В одинарном - при условии, что человеку дадут дополнительный неоплачиваемый выходной. Повышенная оплата полагается лишь за фактически отработанные часы.

Если сотрудник работает не в выходные и праздники, он получит:

- средний заработок, который рассчитывается по формуле: количество рабочих дней командировки × средняя дневная оплата;

- суточные на дополнительные расходы - например, на обед в кафе.

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