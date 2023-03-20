В Улан-Удэ возобновили ремонт дорог с помощью холодного асфальта

В Улан-Удэ после таяния снега Комбинат по благоустройству приступил к «экстренному» ямочному ремонту с использованием холодного асфальта. Он ведется на наиболее важных участках дорог. С 11 марта ямы уже заделали на улицах Ленина вблизи ТЦ «Форум», Борсоева, Ботанической, Степной Протоке, пр. 50-летия Октября и других, сообщили в комбинате.- Мы одни из первых на Дальнем Востоке начали использовать холодный асфальт для заделки ям. Такая технология в нашем городе используется уже третий год. Благодаря «экстренному» ремонту мы можем предотвратить аварийные ситуации и дальнейшее разрушение дорог, - сообщил т и.о. директора Комбината по благоустройству Александр Солдаткин.Преимущество холодного асфальта перед горячей укладкой в том, что работы можно проводить при температуре до минус 15-20 градусов. При проведении работ достаточно удалить грязь и влагу с ремонтируемой поверхности, после чего уложить асфальт и уплотнить его. Движение машин возобновляется сразу после окончания работ.С горячим асфальтом дорожные службы Комбината начнут работать при наступлении средних температур выше +5 градусов.Фото: мэрия Улан-Удэ