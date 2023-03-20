Общество 20.03.2023 в 17:29
В районах Бурятии закрыли еще две ледовые переправы
Закрылся проезд в Селенгинском и Прибайкальском районах
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня закрылись еще две переправы: «Усть-Чикойская» в поселке Новоселенгинск Селенгинского района и «Татауровская» в Татаурово Прибайкальского района. Переезд и переход по ним запрещен.
Там уже установили запрещающие знаки и шлагбаумы.
Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан ни в коем случае не выезжать на лед, вне действующих переправ.
«С наступлением теплой погоды и ослаблением ледового покрова, на всех водных объектах республики увеличивается риск возникновения происшествий. Возможны провалы людей и техники под лед, который сейчас имеет рыхлую, пористую структуру и быстро разрушается»,
- объясняют в МЧС Бурятии.
«Выезд любой техники на лед любого водоема представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением»,
- напоминают в ведомстве.
Напомним, ранее в Бурятии уже закрыли три переправы - в Окинском районе и в Улан-Удэ.
В Бурятии закрылись первые ледовые переправы
16.03.2023 в 11:49
Фото: МЧС Бурятии