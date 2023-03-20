В районах Бурятии закрыли еще две ледовые переправы

Сегодня закрылись еще две переправы: «Усть-Чикойская» в поселке Новоселенгинск Селенгинского района и «Татауровская» в Татаурово Прибайкальского района. Переезд и переход по ним запрещен.

Там уже установили запрещающие знаки и шлагбаумы.

«С наступлением теплой погоды и ослаблением ледового покрова, на всех водных объектах республики увеличивается риск возникновения происшествий. Возможны провалы людей и техники под лед, который сейчас имеет рыхлую, пористую структуру и быстро разрушается»,

- объясняют в МЧС Бурятии.



Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан ни в коем случае не выезжать на лед, вне действующих переправ.

«Выезд любой техники на лед любого водоема представляет угрозу для жизни и является административным правонарушением»,

- напоминают в ведомстве.



Напомним, ранее в Бурятии уже закрыли три переправы - в Окинском районе и в Улан-Удэ.



Фото: МЧС Бурятии