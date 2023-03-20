В Бурятии семьям с детьми по нацпроекту «Демография» оказывается финансовая поддержка

- С 2019 года в республике реализуются мероприятия по национальному проекту «Демография», в рамках которого семьям при рождении детей оказывается государственная финансовая поддержка. Так, единовременную выплату при рождении первого ребенка и региональный материнский капитал при рождении второго ребенка с начала года уже получили 333 семьи, которым перечислено 697 млн рублей. Эти выплаты предоставляются без учета доходов семьи, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.Одними из первых получателей выплат в этом году стали супруги из Тункинского района. Артем и Намсалма сыграли свадьбу прошлым летом, а в декабре родилась доченька. Сейчас маленькой Александре всего 3,5 месяца. Намсалма - квалифицированный востоковед, Артем – преподаватель.- Так получилось, что обратились за единовременной выплатой в связи с рождением Сашеньки недавно, 6 февраля, - с улыбкой рассказывает Намсалма. – Рады были, когда поступили 32 тысячи рублей. Сразу купили хорошее автокресло для нашей принцессы! Малышка очень быстро растет, поэтому пополнили её гардероб вещами на вырост, запаслись предметами гигиены, в том числе подгузниками.Семья из Кижинги благодаря «дальневосточному» материнскому капиталу на второго ребенка смогла купить просторный дом для своей большой семьи.- Дочка Елизавета родилась в июне 2021 года, в тот же год обналичили сертификат. На тот момент это было чуть больше 200 тысяч рублей. Добавили собственные накопления и приобрели дом. То есть вложили деньги в жилье, - рассказывает мама Валентина. – Все меры, которые сегодня оказывает государство семьям с детьми, служат хорошим подспорьем. Особенно для мам, находящихся в декретном отпуске.В районе с начала года сертификаты выданы 4 гражданам, которые пока не распорядились капиталом.В Минсоцзащиты Бурятии напомнили, региональный материнский капитал на второго ребенка выплачивается в регионах Дальнего Востока. Поэтому его еще называют «дальневосточным». В 2023 году государство в очередной раз проиндексировало его размер на 8,4%.Сегодня размер маткапитала на второго ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, составляет 232 688,48 рублей. При обращении в связи с рождением второго ребенка до 2020 года - 176 084,02 рублей.За назначением можно обратиться на портале Госуслуги, подразделения МФЦ или в Клиентскую службу органа соцзащиты по месту жительства заявителя.Фото: предоставлено Минсоцзащиты Бурятии