Общество 22.03.2023 в 09:48

В Улан-Удэ открываются лекторий и практикум по тибетской медицине

Они посвящены популяризации бесценного опыта тибетской медицины
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В Улан-Удэ открываются лекторий и практикум по тибетской медицине
В Национальной библиотеке и учреждениях здравоохранения Улан-Удэ открываются лекторий и практикум по тибетской медицине для медработников, психологов, специалистов индустрии красоты и здоровья, а также всех интересующихся тибетской медициной, сообщили в минкультуры республики.

В пятницу 24 марта в Национальной библиотеке Бурятия (Улан-Удэ, ул. Ербанова 4, 2 этаж, блок Г, Центр деловых встреч и переговоров) в 11:00 начнется публичная лекция Елены Ширшовой, преподавателя Международной академии традиционной тибетской медицины (МАТТМ) на тему «Тибетская медицина: традиции и современность».

Как использовать бесценный опыт тибетской медицины современному человеку? Как адаптировать древние знания и применять их в своей повседневной жизни на благо себе и обществу? Лекция даст ответы на эти вопросы. На лекции также будет сделан обзор рынка в сфере тибетской медицины по ряду направлений: лекарственное растениеводство и превентивная медицина, стационарные клиники, кабинеты массажа и процедур, аптеки, снабжение лекарствами и их компонентами, издательская и научная деятельность.

А в 12:30 Тамара Асеева, доктор фармакологических наук, профессор (Улан-Удэ) прочтет лекцию «Аптекарский огород тибетской медицины». Тамара Асеева - автор и соавтор большого количества статей и монографий, посвященных изучению тибетской медицины, как части традиционного культурного наследия народов, населяющих территорию этнической Бурятии. Она поделится уникальным опытом выращивания и приготовления лекарственных средств по древним рецептам тибетских лекарей. Слушателям представится возможность записать несколько полезных рецептур из лекарственных растений, которые можно вырастить на своём приусадебном участке, изготовить в домашних условиях для себя и своих близких.

Лекции (16+)адресованы медработникам, психологам, специалистам индустрии красоты и здоровья, а также интересующимся тибетской медициной. Кроме того, в поликлиниках Улан-Удэ состоятся и практикумы по тибетской медицине, посвященные комплексной диагностике; назначениям и внешним процедурам, составлению индивидуальных программ оздоровления и многому другому.

Все это входит в общий проект Школы здоровья «21 шаг к себе». Цель проекта - популяризация тибетской медицины, как части традиционного культурного наследия народов, населяющих территорию этнической Бурятии. С полной программой можно познакомиться здесь.

Мероприятия организованы по заказу «Агентства по связям с общественностью РБ», при поддержке правительства Республики Бурятия, Центра предпринимательства «Мой бизнес», Городской поликлиники № 1 г. Улан-Удэ, Тибетского центра «Будда медицины», научно-практической лаборатории «ЭКОСФЕРА», Издательского дома «Танадук», г. Санкт-Петербург.

Фото: minkultrb.ru
Теги
здравоохранение тибетская медицина лекции

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