Общество 23.03.2023 в 06:00

У чиновников Бурятии отберут айфоны

«Шпионские» гаджеты под запретом из-за информационной безопасности
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Текст: Дмитрий Родионов
У чиновников Бурятии отберут айфоны
В Бурятии чиновникам запретят пользоваться гаджетами фирмы Apple  из соображений информационной безопасности. Сообщается, что устройства, учитывая установленную там американскую операционную систему, в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных стран по сравнению с другими смартфонами.

Сотрудников внутриполитического блока администрации президента России  и региональных администраций заставят  избавиться от iPhone в связи с требованиями безопасности. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Вместо iPhone чиновникам предлагают купить смартфоны с операционной системой Android, ее китайскими аналогами или российской «Авророй» (разработана компанией «Открытая мобильная платформа» — «дочкой» ПАО «Ростелеком»).

Согласно данным федерального издания, первый заместитель руководителя администрации президента (АП) России Сергей Кириенко установил крайний срок выполнения указания — 1 апреля 2023 года. Эта дата не будет анекдотичной и для всех областных администраций России - по данным издания, соответствующие указания поступили и в регионы.

Отметим, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил СМИ, что речь идет о запрете пользования в служебных целях, а в личных никто не запрещает.

«В служебных целях смартфоны, понятно, использовать нельзя - какие бы они ни были, здесь нет разницы. Любой смартфон - это достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая (используется) операционная система - Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются и категорированные переговоры и категорированные материалы не пересылаются с использованием смартфонов», - отметил Песков.

Источник в администрации главы Бурятии сообщил, что «прямого запрета по айфонам пока не поступало, но понятно, что в случае с ними есть проблемы с обеспечением информационной безопасности».

К слову, запрет на служебное использование гаджетов Apple не первая рекомендация в области технологий, которую федеральные власти дают регионалам. Источник привел в пример американское приложение WhatsApp, от которого еще в 2022 году, по указанию сверху, начали отказываться федеральные и региональные чиновники. Между тем с исполнением не так все просто.

- Бурятские чиновники массово сидели на WhatsApp, потому что этот мессенджер первым начал экспансию в РФ. В органах власти он был самым популярным. В  отличие от Viber, который в Бурятии считается «народным» мессенджером, - говорит улан-удэнский политический эксперт Григорий Тупик. - И когда поступило указание переходить на российские мессенджеры, то многие продолжали пользоваться WhatsApp, правда не столь активно. Поэтому в массовый переход с айфонов на китайские и корейские смартфоны я не верю. Может быть, кто-то купит себе еще один телефон для работы, но это будет неудобно. Да и не вижу в этом особого смысла.

Напомним, что кроме WhatsApp в 2022 году властями  рекомендовано отказаться от таких популярных систем,  как Zoom и Skype. Альтернативой должны стать сервисы российских разработчиков, состоящие в реестре отечественного ПО (Яндекс-мессенджер, VK-мессенджер и др.).

Депутат Хурала Олег Голюк поддержал запрет на американские телефоны и приложения.

-  Эти телефоны отслеживают все, пусть и не у всех, поскольку ценность как источник информации представляет только небольшой слой людей. Но западный шпионаж никто не отменял, - сообщил он. - Поэтому от западных приложений на смартфонах чиновникам необходимо отказываться. Лично я пользуюсь корейским смартфоном.

К слову, дело не в самих айфонах, а в том, что они поддерживают только американскую операционную систему iOS. Другие системы на него установить невозможно.

Специалисты признают - приложения работают через облако и, если клиента «берут в разработку», его данные с телефона элементарно могут просматриваться в удаленном режиме.

- Я пользуюсь обычной «кнопочной» Nokia, «кирпичом», и никаких «утечек» не боюсь, - говорит депутат Хурала Игорь Бобков. - Меня мало волнуют проблемы с айфонами.

Однако чем более безопасен телефон, тем чаще он ограничен в функциональности. Ведь в России не производят свои смартфоны. А значит, приходится пользоваться иностранными. Прогресс все-таки никто не отменял. В противном случае, если слишком далеко зайти в борьбе со смартфонами и приложениями, то можем докатиться до пользования азбукой Морзе или дисковых «советских» телефонов с трубками.

Фото: «Номер один»
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