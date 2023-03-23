Общество 23.03.2023 в 11:06

В Бурятии обновят реестр скотомогильников и захоронений с сибирской язвой

Со временем данные о местах их расположения утрачиваются, что опасно для людей
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии обновят реестр скотомогильников и захоронений с сибирской язвой
В Бурятии планируется обновить реестр скотомогильников и захоронений с сибирской язвой, сообщили в республиканском Минсельхозе. Главная цель - предотвратить возникновение опасных болезней, таких как сибирская язва, которая одинаково опасна и для животных, и для человека.

- В этом году совместно с Управлением ветеринарии, Роспотребнадзором, БГСХА и Иркутским научно-исследовательским противочумным институтом мы планируем крупное мероприятие по обновлению реестра скотомогильников, сибиреязвенных захоронений на территории республики. Реестр необходимо дополнить данными о сибиреязвенных захоронениях, проведенных в 20-30-х годах прошлого века. Данная работа уже ведется, и она необходима для того, чтобы предотвратить возникновение такой опасной болезни, как сибирская язва, поскольку со временем утрачиваются сведения, особенно о старых скотомогильниках и захоронениях. Сегодня на этом месте могут вестись хозяйственные, строительные работы, что, конечно, опасно, - рассказал зампред правительства Бурятии Галсан Дареев.

Всего в Бурятии имеется 62 скотомогильника, из них 27 соответствуют требованиям, 35 подлежат ликвидации. Также в республике существует 18 сибиреязвенных захоронений, все они соответствуют требованиям. Всего на их содержание, дезинфекцию и уборку из республиканского бюджета выделено более 1,5 миллионов рублей.

Фото: pixabay.com
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