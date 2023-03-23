Общество 23.03.2023 в 12:43

Айфон: свет клином не сошелся

Отказаться от от смартфона Apple ради работы согласны 47% его владельцев
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Текст: Номер один
Айфон: свет клином не сошелся
Один из трех россиян моложе 34 лет готов отказаться от работы, но не от айфона, сообщает результаты своего исследования сервис SuperJob. Откажутся от использования айфонов 47% их владельцев, если это будет нужно для трудоустройства. Только каждому пятому не нужна работа, где запрещают пользоваться iPhone.

Женщинам айфоны нужнее: ради новой работы от американского девайса готовы отказаться 38% представительниц слабого пола и 55% мужчин.

Чем старше респонденты, тем меньше их смущает требование отказаться от смартфона Apple ради найма на работу: 34% среди россиян до 34 лет и 58% среди граждан старше 45 лет.

Владельцы айфонов с зарплатой от 80 тыс руб в месяц преданы своим девайсам меньше тех, чей заработок ниже: откажутся от продукции Apple ради трудоустройства 54 и 42% соответственно.

Напомним, до 1 апреля сотрудники администрации президента и региональных органов власти должны заменить айфоны на смартфоны с операционной системой Android или ее аналогами из соображений кибербезопасности.

В опросе приняли участие 1600 обладателей iPhone из всех округов страны.

Фото: unsplash.com
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связь айфон запрет опрос

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