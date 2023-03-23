Общество 23.03.2023 в 15:42

В Улан-Удэ стали чаще устанавливать общедомовые приборы учета

Они позволяют значительно снизить оплату за коммунальные услуги
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ стали чаще устанавливать общедомовые приборы учета
В столице Бурятии сотрудники Комитета городского хозяйства, Управления муниципальной жилищной инспекции, районных администрации и ресурсонабжающей организации обследовали и определили многоквартирные дома, в которых есть возможность установить приборы учета. Поручение об этом дал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в ноябре прошлого года, сообщили в Комитете городского хозяйства.

Общедомовые приборы учета обеспечивают контроль реального потребления ресурсов жильцами дома и объемы их фактических поставок от ресурсоснабжающей организации.

– Проведены собрания с собственниками и управляющими организациями, по итогам которых приняты положительные решения об установке таких приборов. В Железнодорожном районе 45 управляющих организаций установят приборы, в Октябрьском – 32, в Советском – 8, – сказал председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

Только при использовании приборов учета управляющая организация или ТСЖ могут достоверно установить, какое количество ресурсов потребляется в многоквартирном доме. Это позволит значительно снизить оплату за коммунальные услуги.

К примеру, жильцы многоквартирного дома по ул. Революции, 12 с июля 2022 года платят за тепло на 30% меньше. В марте 2021 года жильцы приняли решение об установке прибора учета за счет собственных средств. В июне 2021 года он был установлен, а с 1 июля 2021 года принят на коммерческий учет ТГК-14.

Перерасчет был произведен всем собственникам помещений дома. С июля 2021 года по 30 июня 2022 года экономия на дом составила почти 720 тысяч рублей. В зависимости от площади возврат средств на квартиру составил от 6 до 12 тысяч рублей.

По федеральному законодательству, жильцы должны принять самостоятельное решение об установке прибора. В случае если такого решения не будет, установить приборы должны ресурсоснабжающие организации.

Общедомовые приборы учета должны ставиться во всех многоквартирных домах, подключенных к централизованным коммуникациям подачи тепла, воды, электричества. По данным районных администраций, в Улан-Удэ не оборудованы общедомовыми приборами учета 1182 многоквартирных дома. Из них имеется возможность установки приборов учета в 354 домах.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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