В Бурятии массово проверят водителей

На дорогах будут выставлены дополнительные экипажи ДПС. В том числе запланировано направление сотрудников УГИБДД и Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД в районы республики.

Проверки будут проведены в местах, где появление водителей в состоянии алкогольного опьянения более вероятно. Также под мероприятие попадают люди, лишённые и не имеющие право управлять транспортным средством.

«В целях профилактики и стабилизации дорожно-транспортной обстановки, пресечения вышеуказанных нарушений ПДД с 24 по 29 марта Госавтоинспекция Бурятии проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Водитель», - сообщили в МВД по Бурятии.

По итогам января-февраля 2023 года на дорогах Бурятии зарегистрирован рост ДТП. Лицами, лишённых прав на управление транспортными средствами и гражданами, не имеющих прав (4 факта ДТП). Совершённых водителями, находившихся в состоянии алкогольного опьянения (14 фактов).

Информацию о нарушителях можно передать в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 29-29-02, 29-29-99 или 102 либо через специальный телеграм-бот @gibdd03_bot.







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