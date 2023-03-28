Общество 28.03.2023 в 14:25
В Забайкальском нацпарке закрыты ледовые переправы
В том числе ко всем специально отведенным участкам для любительского и спортивного лова рыбы
Текст: Номер один
В Бурятии с 28 марта ледовые переправы в Забайкальском национальном парке, в том числе ко всем специально отведенным участкам для любительского и спортивного лова рыбы, официально закрыты, сообщили в «Заповедном Подлеморье», объединенной дирекции парка и Баргузинского заповедника.
«Ввиду погодных условий, несущая способность ледового покрова в Чивыркуйском заливе заметно ухудшилась. Проведено обследование толщины льда переправ и рекреационных участков. В результате обследования обнаружены нажимы и трещины. Для обеспечения безопасности посетителей Забайкальского национального парка и жителей поселков Курбулик и Катунь принято решение о закрытии подведомственных ледовых переправ и рекреационных участков», - пояснили в дирекции.
Фото: zapovednoe-podlemorye.rus
«Ввиду погодных условий, несущая способность ледового покрова в Чивыркуйском заливе заметно ухудшилась. Проведено обследование толщины льда переправ и рекреационных участков. В результате обследования обнаружены нажимы и трещины. Для обеспечения безопасности посетителей Забайкальского национального парка и жителей поселков Курбулик и Катунь принято решение о закрытии подведомственных ледовых переправ и рекреационных участков», - пояснили в дирекции.
Фото: zapovednoe-podlemorye.rus