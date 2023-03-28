В Бурятии населенный пункт завалило отходами

Активисты Общероссийского Народного фронта в Бурятии рассказали о ситуации с вывозом мусора в Кяхте. К своему сообщению общественники приложили видеодоказательства – на мусорных площадках творится полная антисанитария.

«Мусор вывозится своевременно, однако сама площадка в безобразном состоянии и завалена отходами. В итоге - горы мусора и пасущийся скот. Ранее по нашему обращению прокуратура провела проверку и внесла представление мэру города и одной из их управляшек. Но воз и ныне там, чище не стало нисколько»,

- говорят в ОНФ.









Эту проблему кяхтинцы поднимали в январе текущего года. Тогда ОНФ запечатлели на камеру происходящее - у мусорных контейнеров беспорядочно паслись коровы без пастуха. Вскоре после этого глава Кяхты и нерадивая управляющая компания получили прокурорское представление. Судя по ситуации - это не повлияло.







Фото: скриншот из видео