«Поумневшие» светофоры облегчили жизнь водителям Улан-Удэ

В мэрии Улан-Удэ рассказали о работе интеллектуальной транспортной системы (ИТС), с помощью которой специалисты в онлайн-режиме контролируют работу светофоров.Напомним, ранее в наказах мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову горожане просили решить проблему пробок на Левом берегу и увеличить время зеленого сигнала светофора для машин и пешеходов на перекрёстке пр. Строителей, улиц Жердева и Тобольская.- Интеллектуальная транспортная система позволяет приспособить схемы дорожного движения под нужды города, и уже после завершения первого и второго этапа внедрения ИТС произошли изменения в транспортной ситуации в городе. Проводится полноценный мониторинг дорожной ситуации, осуществляется координированное движение сразу на нескольких узлах, появилась возможность быстрого реагирования по изменению режима светофорного объекта, - сообщают в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству.Так, на Левобережье на сегодня уже применяется координированная работа светофорных объектов, которая позволяет увеличить пропускную способность и уменьшает заторы в утренние и вечерние «часы пик».Как рассказали в мэрии, центр управления ИТС провел мониторинг и анализ дорожной ситуации на улице Иволгинская по показаниям детекторов и обзорных камер. В результате было выявлено, что длительность транспортной фазы светофора по ул. Борсоева - ул. Иволгинская, которая составляла 75 секунд, являлась недостаточной для пропуска транспортного потока. Для решения проблемы транспортную фазу на светофоре увеличили в два раза. Кроме того, на пяти светофорах по ул. Иволгинская транспортные фазы теперь включаются синхронно. Это значительно увеличивает пропускную способность транспортного потока в оба направления.На перекрестке пр. Строителей, Жердева и Тобольская специалисты Центра управления ИТС также провели мониторинг и анализ дорожной ситуации. В результате транспортные фазы светофоров изменили в соответствии с интенсивностью транспортного потока по направлениям в разное время суток.Как напомнили в мэрии, в этом году в рамках третьего этапа внедрения ИТС в городе модернизируют 23 светофора, установят 35 обзорных камер, 52 детекторов. Также планируется доустановка программного обеспечения.Всего за два года в Улан-Удэ модернизировано 54 светофора. Теперь они ведут полноценный мониторинг дорожной обстановки и координируют движение на нескольких узлах в реальном времени.Работы по внедрению ИТС идут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Проект реализуется по муниципальному контракту с ПАО «Ростелеком».Фото: «Номер один»