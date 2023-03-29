Общество 29.03.2023 в 16:00

Более 20 домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды 31 марта

Отключения затронут улицы Жердева и Ключевская
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Текст: Константин Воронов
Более 20 домов в Улан-Удэ останутся без холодной воды 31 марта
31 марта в Улан-Удэ отключат холодную воду в домах по улицам Жердева и Ключевская. Причина - проведение аварийно-восстановительных работ по замене запорной арматуры на водопроводной сети.

Как сообщили в городском «Водоканале», воды не будет с 14 до 18 часов по следующим адресам:

- жилые дома по ул. Ключевская, 40, 30, 26, 28, 32, 24, 22, 20, 22

- жилые дома по ул. Жердева, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 21а, 25, 27, 29б

- административное здание ул. Ключевская, 66, 68а

- административное здание ул. Жердева, 31б, 31д

- ДЮСШ №5 ул. Жердева, 9в

- городская поликлиника №2 ул. Ключевская, 13а

- школа №19 ул. Жердева, 19а

- театр песни и танца «Байкал» ул. Ключевская, 13а

- магазин «Выстрел» ул. Жердева, 1в

«Будет организован подвоз воды. Узнать время прибытия машины, уточнить информацию по местонахождению можно по телефону диспетчерской 44-00-00, 44-10-33», - сообщили на предприятии.

Фото: «Номер один»
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