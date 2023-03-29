В Улан-Удэ состоится конференция, посвященная 85-летию со дня рождения профессора Светланы Гармаевой

30-31 марта 2023 года в Бурятском государственном университете состоится конференция «Типология художественных традиций в литературе», посвященная 85-летию со дня рождения профессора Бурятского государственного университета Светланы Искровны Гармаевой.Талантливый педагог, великолепный лектор, блестящий ученый, легенда филологического факультета БГУ Светлана Искровна Гармаева (1938-2022) родом из Закаменского района. Смелая по характеру, мыслящая, болеющая литературой, она получила профессиональное образование в МОПИ им. В. И. Ленина (1962), кандидатскую и докторскую диссертации защитила в Институте мировой литературы им. Горького (1973, 1998).С 1973 года до конца жизни трудовая деятельность Светланы Гармаевой была связана с филологическим факультетом БГПИ — БГУ, где она вела важные теоретические курсы. Занималась активной научной деятельностью, подготовила 8 аспирантов. Была организатором и руководителем Международного круглого стола по евразийской проблематике.Живой портрет Светланы Гармаевой предстает в воспоминаниях бывших студентов, аспирантов, коллег.Доцент МПГУ Марина Цыренова вспоминает о своем учителе, с которым связаны и поступление в БГПИ, и аспирантура, и работа. «Она читала лекции вдохновенно: мощно и красиво разворачивала темы, поднимала и сдвигала тектонические смысловые пласты... Меня не оставляло ощущение чуда, чуда приобщения к тайнам филологического познания. Невозможно было зайти на ее лекцию и не выйти другим человеком. При этом никакой экзальтации, а скорее академическая строгость и даже холодность. Мне кажется, она никогда намеренно не дистанцировалась ни от кого. Просто смиренно была одна на своем Олимпе.Думаю, авторитарность давалась ей нелегко. Студентами, да и позже, мы восхищались ею, одновременно и боялись, и любили ее. Лекторское мастерство Светланы Искровны до сих пор является для меня эталоном высокого профессионализма. В своей преподавательской работе я стараюсь придерживаться заданной ею всем нам высокой планки. Она вкладывала в нас не только знания, но и нравственные максимы, пушкинское — «…гений и злодейство – две вещи несовместные». Профессионал высшей пробы, сильная и кроткая, прагматичная и доверчивая, для всех, кто учился у нее, она была живой легендой».Директор Хакасского НИИ языка и литературы (Абакан) Нина Майнагашева рассказывает: «Запомнилась ее требовательность и в то же время умение проникнуться самыми простыми проблемами собеседника и стремление мотивировать человека на работу. В моей памяти навсегда останется светлый образ Светланы Искровны как доброго и искреннего человека, мудрейшего старшего коллеги и ученого, глубоко преданного своему делу».Учитель русского языка и литературы школы №7 г. Улан-Удэ Нина Гимальдинова: «Простота, глубина и умение слушать — вот чем всегда отличались лекции Светланы Искровны. Она обладала талантом говорить просто о высоком, раскрывая глубину смысла литературного произведения. Учила быть внимательными к слову, во всем доходить до самой сути, через текст понимать авторский замысел. Всегда чувствовалось, что Светлане Искровне интересно с нами, студентами, общаться. Она любила слушать и задавать нестандартные вопросы, заставлявшие думать. И после разговора возвращаться к теме беседы не один раз. В каких-то вопросах была бескомпромиссна, говорила то, что думает, правду, могла дать мудрый житейский совет.Светлана Искровна – влюбленный в литературу ученый, талантливый педагог и наставник, уникальная личность, масштабы которой нам еще предстоит осознать. Искра, зажженная в ее сердце, превратилась в свет, свет знаний, мудрости и любви, которым так щедро делилась с нами Светлана Искровна. Этот свет мы должны сохранить и нести дальше».К этим теплым словам присоединяются и коллеги. Обсуждение научных идей, заложенных в трудах Светланы Гармаевой, станет темой для дискуссии на конференции. Проблема типологии традиций в художественной литературе – главное направление обсуждения участниками конференции. Вся жизнь Светланы Гармаевой — пример бесконечной преданности выбранному делу и служению людям.Гунсэма Бадуева, кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы БГУ.