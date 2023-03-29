Курение и алкоголь – медленный яд

Курение и злоупотребление алкоголем – самые опасные вредные привычки, которые приносят огромнейший вред как самому человеку, страдающему той или иной патологической зависимостью, так и окружающим его людям. О том, какими могут быть последствия от курения или употребления алкоголя, а также о популярных мифах, связанных с этой актуальной «народной» темой, мы поговорили с врачом-наркологом Центра общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В.Р. Бояновой Анной Нагаслаевой.







Между тем именно в алкогольном опьянении повышается риск суицидальных действий.







- К сожалению, безопасных доз алкоголя не существует, как и понятия «пить умеренно». В связи с тем, что этиловый спирт, являющийся основным действующим веществом в любом алкогольном изделии, вызывает привыкание, любое его употребление может вызвать зависимость, то есть алкоголизм.- И в крепких, и в «слабых» алкогольных изделиях действующим веществом является этиловый спирт. А мы помним, что безопасных доз алкоголя не существует. Более того, именно «слабые» алкогольные изделия, такие как пиво и шампанское, становятся изделиями, «приобщающими» к алкоголю, поскольку имеют менее резкий запах и отталкивающий вкус.- Существует три стадии алкоголизма с медицинской точки зрения. Первая - это психическая зависимость, когда алкоголь становится обязательным спутником любого праздника или значимого события. Вторая - когда у человека появляется похмельный синдром, или, как его называют с медицинской точки зрения, абстинентный синдром. Это уже явный признак физической зависимости от алкоголя или второй стадии алкоголизма.- Проблема алкоголя чрезвычайно серьезна: более 200 заболеваний связано с его злоупотреблением. Алкоголь не обходит своим пагубным влиянием ни одну систему в организме. Но в первую очередь происходит гибель клеток головного мозга. Следующим органом-мишенью является печень, в которой под влиянием этилового спирта происходит перерождение здоровых клеток в жировые, что приводит к циррозу (раку) печени. Под воздействие алкоголя попадает и сердечно-сосудистая система - последствиями могут стать нарушения ритма сердца, а также инфаркты и инсульты.- Нервные клетки действительно не восстанавливаются. Другое дело, что у нас активно задействовано всего 20% головного мозга, в связи с чем достаточно долго потеря клеток мозга частично компенсируется. Но этого не происходит, когда резервные возможности организма исчерпаны и наступает третья стадия алкоголизма, характеризующаяся поражением головного мозга, а именно алкогольной энцефалопатией. При которой ярко выражена деградация, как психическая, так и физическая.- Дело в том, что этиловый спирт расщепляется в женском организме гораздо медленнее, чем в мужском. К примеру, стопка водки (100 мл) расщепляется у мужчины за четыре часа, а у женщины за десять часов. При этом я не замечала, чтобы за столом женщинам наливали в три раза меньше, с учетом их физиологических особенностей. Соответственно, пьющие наравне «со всеми» женщины быстрее спиваются. Но в связи с тем, что они длительно скрывают свое состояние, на лечение попадают уже в далеко зашедшей стадии алкоголизма, что и порождает мифы о его неизлечимости у женщин. Тем не менее при правильной мотивации, лечении и соблюдении абсолютной трезвости излечение возможно и для них тоже.- Алкоголь является сильнейшим депрессантом и только усиливает депрессию. Приподнятое настроение порождается состоянием гипоксии клеток головного мозга, поскольку под действием этилового спирта в капиллярах происходит склеивание эритроцитов и закупорка самих капилляров. Нарушается поступление кислорода в клетки головного мозга. Так что это «веселье» на самом деле происходит за счет гибели собственных мозговых клеток.Довольно часто под воздействием алкоголя появляется повышенная агрессивность, что приводит к трагическим последствиям. Более половины всех преступлений, в том числе и убийств, совершается также в состоянии алкогольного опьянения.- Проблема высокой смертности среди трудоспособного населения очень остра для всей Российской Федерации. Особенно среди мужской части населения. В тройке главных причин смертности (на первом месте для Республики Бурятия) находится смертность от внешних причин. А она, в свою очередь, состоит из убийств, самоубийств, ДТП, несчастных случаев и случайных отравлений алкоголем. И алкоголь, как основная причина, сидит в каждом из них.Если копнуть глубже, то часто алкоголь является и причиной многих сердечно-сосудистых катастроф, это инфаркты и инсульты, о чем мы уже говорили выше. Алкоголь является фактором риска и многих онкологических заболеваний. Поэтому и явно, и косвенно алкоголь оказывает свое пагубное влияние на все показатели смертности населения.- Раннее употребление алкоголя влечет за собой и ранее формирование зависимости от него. К тому же у подростков обычно меньше масса тела, а самое главное, недостаточно развит гемато-энцефалический барьер - специальная оболочка, защищающая центральную нервную систему, в том числе головной мозг от проникновения ядовитых веществ из кровяного русла. Это способствует более сильному опьянению, в некоторых случаях до опасных для жизни отравлений, а также быстрому привыканию к алкоголю.- По данным наркологического диспансера, количество лиц с диагнозом хронический алкоголизм за 2022 год на 100 тыс. нас. увеличилось на 3,1% по сравнению с 2021 годом (с 694,2 до 715,5). Мы можем опираться только на достоверные факты. Хотя можно предположить, что число людей, страдающих алкогольной зависимостью, значительно больше.- По оценке количества потребителей вейпов и электронных сигарет в настоящее время данных пока мало. Возможно, это кажущийся всплеск, поскольку именно приборы доставки никотина в организм, к которым и относятся вышеперечисленные устройства, в последнее время у всех на слуху в связи с их популярностью в молодежной среде. При этом число курящих сигареты остается достаточно большим.- Производители приборов доставки никотина в организм сделали упор на отсутствие табачного дыма, а также внешнюю привлекательность устройств и использование ароматизаторов. При этом она умолчали основной факт: никотин продолжает поступать в организм, причем даже в большей концентрации, чем при курении сигарет. Добавки, используемые в жидкостях для вейпов, содержат канцерогенные вещества, а также вещества, которые могут повреждать легочную ткань.- Подавать личный пример трезвости и здорового образа жизни, не демонстрировать зависимое поведение в семье (курение, употребление алкоголя). Помнить, что единственной профилактикой и лечением алкоголизма является абсолютная осознанная трезвость.- Если речь идет о несовершеннолетнем, ни в коем случае нельзя наказывать ребенка, а лучше постараться с ним поговорить по душам. Обязательно обратиться за помощью к специалистам: подростковому наркологу, психологу, психотерапевту, медицинскому психологу. Помните, что обращение к подростковому наркологу может быть на анонимной основе и не влечет за собой принудительной постановки на учет.Телефон доверия для взрослого населения: 8-499-791-20-50 (круглосуточно).Телефон доверия для детского населения: 8-499-624-60-01 (круглосуточно).Телефон доверия наркологического диспансера: 8-924-456-59-11.Центр диагностики и консультирования: 8 (3012) 55-38-17.Горячая линия МВД: 8 (301-2) 292-292.Фото: pixabay.com