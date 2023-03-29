Общество 29.03.2023 в 17:13
Уникальный морин хуур прибыл для театра «Байкал» из Москвы
Зампред Госдумы Алексей Гордеев подарил ему инструмент, инкрустированный серебром с нефритовыми вставками
Текст: Номер один
В Улан-Удэ из Москвы накануне доставлен ценный груз. Это уникальный музыкальный инструмент ручной работы – морин хуур, выполненный в единственном экземпляре. Инструмент изготовлен из березы, кожи и инкрустирован серебром 925-й пробы с нефритовыми вставками, сообщили в пресс-службе Бурятского национального театра песни и танца «Байкал».
Этот инструмент передан театру главой Бурятии Алексеем Цыденовым и депутатом Госдумы Вячеславом Дамдинцуруновым, как личный подарок от заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева.
«Пусть один из важных символов всех монгольских народов морин хуур станет одним из первых сакральных предметов в новом здании театра «Байкал», несет с собой свет национальной культуры и красоты бурятского искусства. Ведь театр «Байкал» один из главных хранителей культурного наследия бурят, представляющий её по всей России и далеко за её пределами», - пожелал вице-спикер.
«Неожиданный подарок приятно удивил нас. Пусть он займет достойное место в нашем новом доме. Возможно, это один из первых экспонатов в будущем музее театра «Байкал», - делится впечатлениями директор театра Дандар Бадлуев.
Напомним, ЮНЕСКО включило музыкальный инструмент морин хуур в список шедевров культурного наследия человечества. Это один из ведущих инструментов в Национальном оркестре Бурятии.
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева выразила благодарность Алексею Гордееву за высокую оценку деятельности бурятского театра танца и песни «Байкал».
Фото: duma.gov.ru и theatre-baikal.ru
Этот инструмент передан театру главой Бурятии Алексеем Цыденовым и депутатом Госдумы Вячеславом Дамдинцуруновым, как личный подарок от заместителя председателя Госдумы Алексея Гордеева.
«Пусть один из важных символов всех монгольских народов морин хуур станет одним из первых сакральных предметов в новом здании театра «Байкал», несет с собой свет национальной культуры и красоты бурятского искусства. Ведь театр «Байкал» один из главных хранителей культурного наследия бурят, представляющий её по всей России и далеко за её пределами», - пожелал вице-спикер.
«Неожиданный подарок приятно удивил нас. Пусть он займет достойное место в нашем новом доме. Возможно, это один из первых экспонатов в будущем музее театра «Байкал», - делится впечатлениями директор театра Дандар Бадлуев.
Напомним, ЮНЕСКО включило музыкальный инструмент морин хуур в список шедевров культурного наследия человечества. Это один из ведущих инструментов в Национальном оркестре Бурятии.
Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева выразила благодарность Алексею Гордееву за высокую оценку деятельности бурятского театра танца и песни «Байкал».
Фото: duma.gov.ru и theatre-baikal.ru
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