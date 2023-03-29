В Улан-Удэ в трамвае врач спасла девушку с эпилепсией

В столице Бурятии доктор выручила улан-удэнку с приступом эпилепсии. Об этом рассказали в Республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко. Непростая ситуация произошла с врачом-гастроэнтерологом Соелмой Дондоковой.



Инцидент случился в трамвае. Вместе с врачом в вагон старого образца вошла молодая девушка. Держа в одной руке телефон, а в другой – сумку, горожанка не взялась за поручень. Вдруг вагон резко затормозил, она улетела вниз на ступеньки и ударилась головой. В считанные секунды начались судороги.





«Хорошо, что я знаю, как действовать в таких ситуациях и не растерялась. Я и двое мужчин подняли девушку со ступеней на ровный пол, уложили на бок. Приступ закончился через несколько минут, девушка пришла в сознание, и мы передали ее прибывшей бригаде скорой медицинской помощи»,

- рассказала Соелма Жамбаловна.



Врачи напоминают: стать свидетелем приступа эпилепсии можно на работе, учебе, отдыхе и общественных местах. Первая помощь оказавшихся рядом людей может предотвратить последствия приступа, например, мягкая подкладка под голову защитит от черепно-мозговой травмы. В больнице поделились наглядной инфографикой по этой теме:













Фото: pixabay.com, РКБ имени Семашко