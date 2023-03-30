В Бурятии ждут рейсов во Вьетнам

Правительство Вьетнама решило продлить срок безвизового пребывания в стране российских туристов с 15 до 45 дней, сообщает «РБК».По словам экспертов, на решение Вьетнама повлияла политика соседнего Тайланда, который многократно нарастил число туристических прибытий из России после того, как увеличил время безвизового пребывания в стране с 30 дней до 45 дней. Это помогает странам за счет российских туристов преодолеть последствия пандемии COVID-19.В Бурятии отмечают, что это решение потянет за собой рост туристического потока из Бурятии во Вьетнам.- 15-дневный безвизовый режим, конечно, не способствовал росту туристического потока, - говорит улан-удэнский менеджер по туризму Мария Широкова. - Спрос на поездки во Вьетнам очень высокий в Бурятии, туристы надеются на скорое возобновление регулярных и чартерных полетов по маршруту Иркутск-Нячанг.Напомним, что Вьетнам вернул 15-дневный безвизовый въезд для туристов из России после его отмены из-за пандемии коронавируса еще в марте прошлого года.Фото: pixabay.com