В Бурятии подполковника полиции наградили орденом Мужества

В МВД Бурятии состоялось награждение руководителей и сотрудников подразделений полиции, а также районных отделов внутренних дел. Церемонию награждения провел глава министерства Олег Кудинов.В МВД Бурятии особо отметили награду командира отряда специального назначения Управления по борьбе с наркотиками подполковника полиции Сергея Елубаева – ему вручили орден Мужества. Сергей Елубаев недавно вернулся из служебной командировки в зону СВО, где его группа с честью выполнила все поставленные оперативные задачи. Медалью «За отвагу» награжден оперативный сотрудник отряда.«Задача отряда специального назначения - оказание силовой поддержки оперативным подразделениям при пресечении каналов поставки наркотиков, задержании лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств. На счету бойцов спецназа под руководством опытного командира сотни успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий в республике и за ее пределами, в результате которых из незаконного оборота изъяты различные наркотики, а подозреваемые в их распространении задержаны и понесли заслуженное наказание. По итогам 2022 года при содействии спецназа УНК из незаконного оборота изъято более 79 килограммов наркотических средств и около 36 килограммов прекурсоров и психотропных веществ, задержано 215 граждан», - рассказали в МВД РБ.За образцовое выполнение служебных обязанностей, достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности медалью МВД России «За боевое содружество» награждены заместитель командира Отдельного батальона ППСП Управления МВД России по Улан-Удэ майор полиции Павел Мормоев, старший оперуполномоченный отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления уголовного розыска МВД Бурятии майор полиции Иван Сергеев.Фото: МВД Бурятии