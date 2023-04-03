Общество 03.04.2023 в 09:00

Зарплата «в конверте»

Чего нужно опасаться?
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Текст: Номер один
Зарплата «в конверте»
Номер один

Вопрос: «Мне предложили хорошую работу, но с «черной» зарплатой. Чего нужно опасаться?»

Егор, г. Улан-Удэ

Некоторые работодатели предлагают сотрудникам получать зарплату «в конверте», то есть работать без трудового договора.

Если вы соглашаетесь на такой вариант, то учтите:

- вас могут уволить в любое время без предупреждения;

- работодатель может задержать или вообще не выплатить зарплату;

- в случае болезни, травмы на производстве, отпуска или командировки работодатель не обязан покрывать ваши расходы;

- у вас нет регламентированного рабочего дня;

- стаж не фиксируется, поэтому пенсия будет меньше.

Чтобы такого не произошло, необходимо заключить трудовой договор: в письменной форме, в двух экземплярах - для сотрудника и для работодателя. В документе должны быть прописаны условия оплаты, а также режим работы и отдыха.

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