Общество 03.04.2023 в 16:04

В Бурятии состоится премьера национального балета

«Земля веры - Баргуджин Тукум»: кармическая  история, где любовь – не случайность
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Текст: Номер один
В Бурятии состоится премьера национального балета
В Улан-Удэ 19 и 20 мая в рамках празднования 100-летия Бурятии на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета состоится премьера национального балета «Земля веры — Баргуджин Тукум» в постановке Никиты Дмитриевского, сообщили в пресс-службе БГАТОиБ им.  Г.Ц. Цыдынжапова.

В центре сюжета - история любви двух молодых людей Тумэна и Айсухан.  По мнению создателей, это кармическая  история, где любовь – не случайность.

Художественным руководителем постановки выступает известный российский хореограф, режиссёр театра и кино Никита Дмитриевский (Москва). Композитором - Анастасия Дружинина, заведующая музыкальной частью Буряад театра, автор либретто - Геннадий Башкуев, художник по костюмам -  Татьяна Тышкенова.

Напомним, конкурс на создание и постановку национального балетного спектакля в рамках подготовки и проведения празднования 100-летия  Бурятии проводился Министерством культуры республики  в ноябре 2021 года. Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, на проведение конкурса и постановку  была выделена субсидия в размере  15,7 млн рублей из федерального бюджета.

Билеты уже в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра,  в том числе и по «Пушкинской карте». Спектакль будет идти под фонограмму.  

Возрастной ценз: 12+

Фото: Егор Бельских
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