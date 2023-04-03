В Бурятии состоится премьера национального балета

В Улан-Удэ 19 и 20 мая в рамках празднования 100-летия Бурятии на сцене Бурятского государственного академического театра оперы и балета состоится премьера национального балета «Земля веры — Баргуджин Тукум» в постановке Никиты Дмитриевского, сообщили в пресс-службе БГАТОиБ им. Г.Ц. Цыдынжапова.В центре сюжета - история любви двух молодых людей Тумэна и Айсухан. По мнению создателей, это кармическая история, где любовь – не случайность.Художественным руководителем постановки выступает известный российский хореограф, режиссёр театра и кино Никита Дмитриевский (Москва). Композитором - Анастасия Дружинина, заведующая музыкальной частью Буряад театра, автор либретто - Геннадий Башкуев, художник по костюмам - Татьяна Тышкенова.Напомним, конкурс на создание и постановку национального балетного спектакля в рамках подготовки и проведения празднования 100-летия Бурятии проводился Министерством культуры республики в ноябре 2021 года. Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, на проведение конкурса и постановку была выделена субсидия в размере 15,7 млн рублей из федерального бюджета.Билеты уже в продаже на сайте uuopera.ru и в кассе театра, в том числе и по «Пушкинской карте». Спектакль будет идти под фонограмму.Возрастной ценз: 12+Фото: Егор Бельских