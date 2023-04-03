Передел рынка перевозок Улан-Удэ в пользу муниципалов обещают вести культурно

По словам представителей МУПа, парк имеющихся автобусов позволяет предприятию и дальше наращивать выпуск автобусов на линию.«Единственное, что нас пока сдерживает – это кадровый вопрос. Мы приглашаем к нам сотрудников – водителей, кондукторов, слесарей. Хочу напомнить, что заработная плата у нас серьезно повысилась. В частности, водители линейных автобусов на маршрутах города у нас получают на руки не меньше 55 тыс. рублей», - констатирует положение директор МУПа Алексей Кожевников.Рост активности МУПа, конечно, происходит не всегда гладко. Бывают ситуации, когда перед МУПовским автобусом специально едет частный и собирает пассажиров.«Когда муниципальный транспорт заходит на маршрут, который раньше обслуживался только частным перевозчиком, такие конфликты происходят. Они, к счастью, не выходят за рамки. Хочу сказать, что проходят встречи с руководителями маршрутов, я лично встречаюсь со всеми, в спокойном режиме обсуждаем возможные проблемы, чтобы они не превращались в серьезные сложности. Мы, муниципалы, боремся за пассажира с частным перевозчиком – там где конкурируем – тем, что будем предоставлять более качественную услугу, какие-то дополнительные удобные сервисы. В рукопашную мы не пойдем, это не наш метод», - миролюбиво заверяет директор общество и конкурентов.Путь для устранения трений видится в работе частников и муниципалов в рамках взаимно согласованного расписания движения.По словам Алексея Кожевникова, сейчас частные перевозчики с маршрута №3 запросили расписание движения муниципальных автобусов. «Сейчас они либо уже выработали (свое – прим.) расписание, либо оно у них в работе. Чтобы нормально найти путь совместно работать на этом направлении. Мы всегда готовы сесть за стол (переговоров – прим.) с любым частным перевозчиком, обслужить наши общие проблемы, чтобы пассажирам было спокойнее, надежнее», - приводит пример директор.Решая кадровые вопросы, МУП планирует со второго полугодия запустить около 150 новых автобусов (сейчас на линии 120 машин). Кстати, скоро будет объявлена закупка еще 14 больших автобусов.Сейчас МУП ищет около 130 водителей. До лета их надеются привлечь на работу. К слову, среди нанятых новичков немало ранее работавших частных перевозчиков Улан-Удэ.В прошлом году МУП «Городские маршруты» перевез 4,8 млн пассажиров. В настоящее время в будние дни перевозится порядка 30 тыс. пассажиров и цифра растет с выходом каждого нового автобуса. «Думаю, в течение годы мы, как минимум, удвоим свою долю на рынке. А, может быть, и утроим. По статистике конца прошлого года, МУП перевез порядка пяти процентов пассажиров нашего города», - поделился ожиданиями Алексей Кожевников.Фото: «Номер один»