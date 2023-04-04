В Бурятии среднемесячная зарплата в январе уже превысила 56 тыс рублей

В Бурятии среднемесячная начисленная заработная плата (работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия), по предварительной оценке, в январе составила 56 438,2 руб. Она увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17,5 %, сообщил Бурятстат.Начисленные суммы оплаты труда указываются с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством России.Наиболее высокий размер заработной платы 98 тыс рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Этот показатель, превышает среднереспубликанский показатель в 1,7 раза.Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 40,7 %), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (на 40,2 %).Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2023 года соответствовала 70,7 % к уровню декабря 2022 года и 105% к уровню января 2022 года.Короче говоря, работающие жители Бурятии получают в среднем уже более 56 тыс руб в месяц! По версии статистиков, конечно.Фото: «Номер один»