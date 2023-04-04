Общество 04.04.2023 в 16:58
В Бурятии среднемесячная зарплата в январе уже превысила 56 тыс рублей
По сравнению с январем 2022 года она выросла на 17,5%, утверждают статистики
Текст: Номер один
В Бурятии среднемесячная начисленная заработная плата (работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, включая средние предприятия, микро и малые предприятия), по предварительной оценке, в январе составила 56 438,2 руб. Она увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 17,5 %, сообщил Бурятстат.
Начисленные суммы оплаты труда указываются с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством России.
Наиболее высокий размер заработной платы 98 тыс рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Этот показатель, превышает среднереспубликанский показатель в 1,7 раза.
Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 40,7 %), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (на 40,2 %).
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2023 года соответствовала 70,7 % к уровню декабря 2022 года и 105% к уровню января 2022 года.
Короче говоря, работающие жители Бурятии получают в среднем уже более 56 тыс руб в месяц! По версии статистиков, конечно.
Фото: «Номер один»
Начисленные суммы оплаты труда указываются с учетом налога на доходы физических лиц и других удержаний в соответствии с законодательством России.
Наиболее высокий размер заработной платы 98 тыс рублей отмечен у работников, занятых в сфере добычи полезных ископаемых. Этот показатель, превышает среднереспубликанский показатель в 1,7 раза.
Наиболее низкая оплата труда по сравнению со среднереспубликанским значением наблюдалась у работников, занятых в сфере гостиниц и предприятий общественного питания (на 40,7 %), сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (на 40,2 %).
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в январе 2023 года соответствовала 70,7 % к уровню декабря 2022 года и 105% к уровню января 2022 года.
Короче говоря, работающие жители Бурятии получают в среднем уже более 56 тыс руб в месяц! По версии статистиков, конечно.
Фото: «Номер один»
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