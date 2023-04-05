Общество 05.04.2023 в 11:31
Монголия всерьез берется за картошку и ягодные сады
В Улан-Баторе проходит форум «Возрождение земледелия-2023»
Текст: Номер один
Для того, чтобы Монголия на 100% обеспечивала себя семенами картофеля, потребуется общенациональная трехлетняя схема семеноводства для получения безвирусных, суперэлитных и элитных семян.
Об этом на национальном форуме «Возрождение земледелия-2023» заявила начальник отдела защиты почвы, растений и семеноводства министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Н.Оюунсувд.
В рамках национальной кампании «Продовольственное снабжение и безопасность», инициированной президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, в Улан-Баторе проходит национальный форум «Возрождение земледелия-2023», сообщает МОНЦАМЭ.
В год Монголии необходимо 250-500 тысяч клубней картофеля. На сегодняшний день производится до 120 тыс клубней по всей стране, есть необходимость увеличить производство. В результате Монголия сможет полностью обеспечить себя семенами картофеля.
Кроме того, в соседней стране планируется создать 172 специализированных плодово-ягодных хозяйств и питомников саженцев. Они появятся в каждом аймаке. В частности, в этом году питомники саженцев откроются в аймаках Дундговь, Говь-Алтай, Дорноговь, Дорнод, Баянхонгор и Сэлэнгэ, рассказал старший специалист отдела реализации аграрной политики министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Ж.Тумурхуяг.
«Три года назад наша страна импортировала 20 тысяч тонн фруктов и ягод, за последние два года этот показатель увеличился до 40 тысяч тонн. С одной стороны, это указывает на потребности населения и рынок сбыта фруктов и ягод в Монголии. С другой стороны, видно, что необходимо полностью использовать производственные мощности 57 предприятий Монголии по переработке овощей и фруктов»,- сказал министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Х.Болорчулуун.
Он также напомнил, что в прошлом году правительство приняло решение о предоставлении субсидии в размере 100 тысяч тугриков на тонну овощей, выращенных в стране.
Фото: «Номер один»
Об этом на национальном форуме «Возрождение земледелия-2023» заявила начальник отдела защиты почвы, растений и семеноводства министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Н.Оюунсувд.
В рамках национальной кампании «Продовольственное снабжение и безопасность», инициированной президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, в Улан-Баторе проходит национальный форум «Возрождение земледелия-2023», сообщает МОНЦАМЭ.
В год Монголии необходимо 250-500 тысяч клубней картофеля. На сегодняшний день производится до 120 тыс клубней по всей стране, есть необходимость увеличить производство. В результате Монголия сможет полностью обеспечить себя семенами картофеля.
Кроме того, в соседней стране планируется создать 172 специализированных плодово-ягодных хозяйств и питомников саженцев. Они появятся в каждом аймаке. В частности, в этом году питомники саженцев откроются в аймаках Дундговь, Говь-Алтай, Дорноговь, Дорнод, Баянхонгор и Сэлэнгэ, рассказал старший специалист отдела реализации аграрной политики министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Ж.Тумурхуяг.
«Три года назад наша страна импортировала 20 тысяч тонн фруктов и ягод, за последние два года этот показатель увеличился до 40 тысяч тонн. С одной стороны, это указывает на потребности населения и рынок сбыта фруктов и ягод в Монголии. С другой стороны, видно, что необходимо полностью использовать производственные мощности 57 предприятий Монголии по переработке овощей и фруктов»,- сказал министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Х.Болорчулуун.
Он также напомнил, что в прошлом году правительство приняло решение о предоставлении субсидии в размере 100 тысяч тугриков на тонну овощей, выращенных в стране.
Фото: «Номер один»
ТегиМонголия агро земледелие