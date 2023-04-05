В Улан-Удэ жители пожаловались на обветшавшую детскую площадку

Пока одни дети получают новые и красивые игровые зоны во дворах, другие, к сожалению, вынуждены играть на развалинах цивилизации.Жители дома №2а по ул. Любови Шевцовой пожаловались в Народный фронт на необустроенную детскую площадку во дворе.Дому уже 35 лет, детской площадке немногим меньше. Игровое оборудование здесь поставлено еще в 90-е годы. С тех пор площадку поддерживают своими силами сами жители. За свой счёт они оборудовали песочницу. Но денег на полноценный ремонт и новые спортивные снаряды у людей не хватает. Сейчас играть здесь стало и небезопасно.При этом уже 15 лет жители обивают пороги органов власти и депутатов, с просьбой о помощи. Но тщетно.- Теперь и мы обратились в мэрию и к депутатам. Просим обезопасить место и найти возможность построить новую площадку, - призывают представители ОНФ.Фото: скриншот